Alex Hales met fin au débat d’ouverture de l’Angleterre avant la Coupe du monde avec un coup aux frontières contre l’Australie | Nouvelles du cricket

Le demi-siècle d’Alex Hales semble l’avoir inscrit dans le premier onze de la Coupe du monde T20 en Angleterre

S’il y avait le moindre doute qu’Alex Hales ouvrirait pour l’Angleterre dans la Coupe du monde T20, cela a maintenant été éliminé après avoir battu l’attaque de l’Australie à Perth.

Lorsque l’équipe s’alignera pour son match d’ouverture du tournoi contre l’Afghanistan au même endroit le 22 octobre, il semble certain que Hales et Jos Buttler seront en tête, le duo cherchant à reproduire ce qu’il a réalisé au stade Optus dimanche lors d’une ouverture. partenariat de 132 à partir de 68 balles.

Il n’y avait aucun doute que Buttler, si sa condition physique le permettait, serait dans le top deux anglais et il a montré sa maîtrise de la balle blanche avec 68 balles sur 32 lors de son premier coup depuis août après avoir surmonté un problème au mollet.

Mais l’émergence de Phil Salt – qui a atteint le score individuel le plus élevé d’Angleterre de 88 sur 41 balles lors du récent triomphe 4-3 T20I au Pakistan – avait mis la pression sur Hales et suggéré qu’il n’était pas certain que le cogneur du Nottinghamshire maintenant réintégré serait dans le XI de la Coupe du monde en Angleterre.

Cela semble aller de soi maintenant après avoir pompé 84 sur 51 livraisons – une manche qui contenait 12 quatre et trois six – et a poursuivi son histoire d’amour avec les conditions australiennes.

Hales a une vaste expérience Down Under, amassant plus de 1 800 courses au cours de ses 60 manches en carrière dans la Big Bash League à un taux de frappe supérieur à 150.

C’était la principale raison pour laquelle son exil de trois ans pour des raisons hors du terrain a pris fin une fois que Jonny Bairstow – l’homme qui devait ouvrir avec Buttler dans la Coupe du monde – a été exclu après une chute prématurée sur un terrain de golf du Yorkshire qui a résulté dans une jambe cassée.

Hales est de retour en Angleterre après avoir été abandonné avant la Coupe du monde 2019 pour ce que le capitaine de l’époque, Eoin Morgan, a appelé “une rupture totale de confiance”.

Lors de l’ouverture de Hales à la Coupe du monde, Buttler a déclaré: “Les choses changent rapidement dans le sport, mais il a la première chance, à la minute.

“C’était une décision vraiment difficile, nous avons passé beaucoup de temps à en débattre et à y réfléchir. Ce n’est vraiment que le record d’Alex en Australie qui l’a fait avancer.

“Il s’est très bien réinstallé et il a joué fantastiquement bien ici. C’est un joueur vraiment destructeur, il accède à toutes les zones du terrain et il est intimidant de jouer au bowling.”

Dans son rôle temporaire d’expert, Bairstow a utilisé des mots comme “clinique” et “exposition” pour décrire le stand d’ouverture tumultueux entre Buttler et Hales, avec 22 frontières à venir dans leur partenariat au total. Buttler atteignant cinquante à partir de 25 balles, Hales un coup de langue plus lent à 29 livraisons.

Hales a surnommé Buttler le “meilleur joueur de balle blanche du monde” lors d’un chinwag à la mi-temps avec le diffuseur hôte, mais Hales est une proposition redoutable à part entière. Grand et avec de longs leviers, il peut trouver la clôture et même vous écraser dessus, même s’il ne centre pas la balle.

Il y a eu quelques limites piratées dimanche, avec des bords supérieurs, des bords intérieurs et loin des connexions les plus douces qui lui ont valu des courses.

Mais il y avait aussi des six nets au-dessus des têtes de Daniel Sams et Marcus Stoinis, un quatre ceinturé de Cameron Green sur la couverture et le placement délicat alors qu’il caressait Nathan Ellis jusqu’à la limite du point arrière.

Hales a l’air aussi chez lui sur les terrains rebondissants australiens que chez lui, à Trent Bridge.

Hales du côté anglais du T20 semble fonctionner. Il a été le premier joueur à marquer une tonne internationale T20 pour l’équipe masculine – ses 116 pas contre le Sri Lanka en 2014 restent leur score le plus élevé dans le format – et a été impliqué dans les quatre de leurs meilleurs partenariats d’ouverture T20I de tous les temps.

La salve de dimanche avec Buttler se classe deuxième sur cette liste, derrière seulement les 143 invaincus que lui et Michael Lumb avaient mis contre la Nouvelle-Zélande à Wellington en février 2013.

Hales a donc accumulé les jalons du T20 pour l’Angleterre, mais Ben Stokes ne l’a pas fait – à l’exception de l’indésirable de n’avoir jamais dépassé cinquante pour son pays dans le format après un run-a-ball neuf contre l’Australie.

Il y a des mises en garde à cela, avec la précédente apparition de Stokes au T20 International en mars 2021, ajoutée au fait qu’il n’avait frappé dans les trois premiers qu’à trois reprises avant ce match.

Lorsqu’il a trotté au premier largage dimanche, il n’avait pas vraiment le temps de s’installer. La vue de Stokes se dirigeant vers le guichet par opposition à l’habituel n ° 3 Dawid Malan a montré que le plan était de frapper davantage l’Australie et de s’appuyer sur le rapide commencer par Hales et Buttler.

Stokes ne pouvait pas tout à fait gérer cela, avec ses manches contenant autant de prises et de smashs au menton – Stokes a chronométré sous la grille après avoir échoué à clouer une tentative de balayage inversé – que de limites. Ses quatre solitaires ont affilé plutôt qu’au milieu avant de s’éterniser.

Ben Stokes a fait un scratchy neuf sur neuf balles lors de sa première apparition en T20I depuis mars 2021

Le gaucher était forcément rouillé n’ayant pas du tout joué de manche depuis le dernier test de l’été de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud à la mi-septembre et n’ayant pas joué de coup de balle blanche depuis qu’il en a fait cinq lors de sa retraite internationale d’un jour contre le Proteas en juillet.

Tirer le meilleur parti de Stokes a été considéré comme essentiel si l’Angleterre veut approfondir cette Coupe du monde T20 et la place qu’elle a réservée est le n ° 4, par opposition au rôle d’ouverture où il a brisé une tonne IPL en 2020 et le n ° 5 /No 6 couchette où son impact était auparavant limité aux T20.

Stokes est un joueur tellement talentueux et cérébral qu’il le fera probablement fonctionner – Le n ° 4, sur le papier, semble parfait pour lui, en ce sens qu’il peut prendre le jeu si nécessaire, mais aussi évaluer et essayer de régler la situation si les guichets tombent. le jeu de puissance, tout comme ils l’ont fait dans les trois défaites de l’Angleterre au Pakistan.

L’Angleterre cherche toujours à maximiser Stokes dans ce format, alors qu’elle sait très bien comment tirer le meilleur parti de Hales. Plongez-le en haut et lâchez-le.

Il a raté le triomphe de la Coupe du monde de 50 ans inspiré par Stokes en 2019, mais pourrait maintenant être crucial dans leur quête de l’argenterie T20.

