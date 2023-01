Alex Hales martèle un cent de 52 balles dans la Ligue internationale T20: gagnera-t-il le rappel de la Coupe du monde de l’Angleterre à 50 ans? | Nouvelles du cricket

Alex Hales a battu un siècle de 52 balles, la première centaine de la Ligue internationale T20 aux Émirats arabes unis, alors qu’il continue de faire pression pour plus d’opportunités de balle blanche pour l’Angleterre.

Hales, jouant pour les Desert Vipers contre les Abu Dhabi Knight Riders, a frappé six six et sept quatre dans ses manches de 110 sur 59 balles vendredi, qui ont suivi les cinquante lors de ses deux premiers matchs de la compétition.

Le joueur de 34 ans a marqué trois demi-siècles pour Sydney Thunder dans la Big Bash League en Australie avant de quitter ce tournoi pour la Ligue internationale T20.

Hales a été rappelé dans l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde T20 à la fin de l’année dernière à la suite de la jambe cassée de Jonny Bairstow et a marqué plus de 200 courses à une moyenne de 42 alors que son pays remportait le titre.

Le droitier a frappé deux cinquante dans le tournoi, avec un meilleur de 86 pas sur 47 balles alors que l’Angleterre a démoli l’Inde par 10 guichets lors d’une demi-finale unilatérale à Adelaide Oval.

Regardez les faits saillants de la superbe victoire de l’Angleterre à 10 guichets contre l’Inde lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20, un match dans lequel Hales a frappé 86 pas sur 47 balles



Hales ne fait pas partie de l’équipe anglaise des 50 ans pour la prochaine série en Afrique du Sud, mais l’entraîneur-chef anglais Matthew Mott a déclaré peu de temps après le triomphe de son équipe en Coupe du monde T20 que l’homme du Nottinghamshire pourrait être difficile à garder devant les 50 ans et plus. Coupe du monde en Inde cet automne.

Mott a déclaré: “Pour moi, le cricket à balles blanches est un cricket à balles blanches. Il a montré qu’il n’était pas un slogger du ballon. C’est un bon joueur de cricket et il n’y a absolument aucune raison pour qu’il ne puisse pas entrer dans cette équipe de plus de 50 joueurs.

“Nous avons des sélections difficiles à venir, et nous ne jouons pas beaucoup de cricket d’un jour, mais je suis sûr que s’il reste dans cette riche veine de forme, il sera difficile de rester à l’écart.”

L’Angleterre affrontera l’Afrique du Sud en direct Sports du cielles deux premiers ODI ayant lieu à Mangaung Oval à Bloemfontein les 27 et 29 janvier et le dernier match de la série à The Oval à Kimberley le 1er février.

Vendredi 27 janvier 10h30





L’équipe d’Angleterre ODI en Afrique du Sud Jos Buttler (capitaine et gardien de guichet), Moeen Ali, Jofra Archer, Harry Brook, Sam Curran, Ben Duckett, Dawid Malan. Adil Rashid, Jason Roy, Phil Salt, Olly Stone, Reece Topley, David Willey, Chris Woakes

Les ODI anglais en Afrique du Sud – tous en direct sur Sky Sports 1er ODI (Bloemfontein) – Vendredi 27 janvier (11h) ; 10h30 en direct

2e ODI (Bloemfontein) – dimanche 29 janvier (8h00) ; 7h30 à l’antenne

3e ODI (Kimberley) – mercredi 1er février (11h); 10h30 en direct

L’équipe de Jos Buttler ne joue que 13 matches internationaux d’une journée avant sa défense du titre de Coupe du monde de 50 ans en octobre et novembre, dont trois au Bangladesh en mars, puis quatre contre la Nouvelle-Zélande et trois contre l’Irlande en septembre.

Hales a été abandonné avant la Coupe du monde 2019 à 50 ans en Angleterre après avoir apparemment échoué à un test de dépistage de drogues récréatives, sa place dans l’équipe étant prise par James Vince.

Le record ODI de Hales pour l’Angleterre est de 2 419 courses en 67 manches à une moyenne d’un peu moins de 38 avec six siècles, 14 années cinquante et un meilleur score de 171.

S’il continue dans sa veine actuelle, il pourrait avoir une chance d’ajouter à ces statistiques internationales de plus de 50 ans.

