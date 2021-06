Alex Hales marque un siècle de 64 balles dans Vitality Blast tandis que Ben Stokes prend quatre guichets après une peur des blessures | Nouvelles de cricket

Alex Hales a marqué 12 quatre et quatre six dans ses 101 pas sur 66 balles pour Notts Outlaws contre Lancashire Lightning

Alex Hales a fracassé le cinquième siècle T20 de sa carrière avec 101 balles sur 66 alors que les champions en titre de Vitality Blast, Notts Outlaws, ont remporté une victoire de sept points sur le Lancashire Lightning.

Hales a frappé 12 quatre et quatre six alors qu’il dominait le total de 173-6 de Notts à Trent Bridge, le capitaine Steven Mullaney étant le deuxième batteur avec 25 buts.

L’ouvreur a complété une tonne de 64 balles avec son quatrième six alors qu’il rebondissait après son premier canard contre le Derbyshire un jour plus tôt.

Steven Croft du Lancashire (41 sur 30), Alex Davies (39 sur 15) et Luke Wood (33 sur 25) ont maintenu Lightning en lice dans la poursuite, mais marquer 17 de la finale s’est avéré au-delà des visiteurs, Luke Fletcher n’ayant concédé que neuf points. .

Le Lancashire a perdu Finn Allen (2) au deuxième tour de la poursuite, mais était ensuite à 58-1 au sixième avant de chuter à 101-6 au 13e avec le fileur de Notts Matt Carter ajoutant à son renvoi d’Allen en prenant également en compte Davies – qui a fracassé cinq six dans un camée fulgurant – et Rob Jones (5).

Live Vitality T20 Blast Cricket Vivre de

Croft et Wood ont maintenu Lightning à flot, mais le premier est tombé face à Jake Ball dans un avant-dernier de six points et Fletcher a fait son travail pour les Outlaws lors de la finale.

Hales a déclaré: « Les centaines de T20 ne viennent pas très souvent et le faire devant une foule à domicile était vraiment spécial.

« Cela a été une sensation tellement étrange de jouer devant des sièges vides et j’ai vraiment eu du mal avec ça à certains moments l’année dernière.

« Je n’étais pas comme d’habitude aujourd’hui. Je n’ai pas joué de la manière habituelle. Ce n’était pas un terrain particulièrement facile à marquer au début avec un rebond très raide et il fallait 10 ou 15 balles pour s’y habituer. »

La star du Lancashire Croft a ajouté: « La différence entre les équipes était Hales, vraiment. Dans T20, il n’y a généralement pas quelqu’un qui reste et il a gardé le tableau en marche tout au long, ce que nous n’avions pas. »

Ailleurs, le polyvalent anglais Ben Stokes a ignoré le traitement pour un doigt blessé pour prendre 4-27 pour Durham – après avoir marqué 35 avec la batte – alors que son équipe battait Ours de Birmingham par 34 courses.

Stokes a reçu son traitement alors qu’il battait au milieu d’une manche de 20 balles au cours de laquelle il a frappé trois six et deux quatre alors que Durham a affiché 164-8 après avoir été 9-2 – le capitaine Cameron Bancroft a obtenu le meilleur score avec 60 sur 45 balles

Stokes a ensuite rejeté Sam Hain (2), Matthew Lamb (39), Michael Burgess (10) et Tim Bresnan (2) alors que les Bears ont été roulés pour 130 en 19 overs en réponse.