Alex Hales frappe 60 pas sur 24 balles et Samit Patel bat le record de Notts Outlaws dans Vitality Blast | Nouvelles de cricket

Alex Hales ses 11 quatre et deux six dans ses 60 pas sur 24 balles pour Notts Outlaws

Alex Hales a martelé 60 pas sur 24 balles et Samit Patel a battu un record de Vitality Blast alors que Notts Outlaws a battu Worcestershire Rapids de 10 guichets pour se hisser en tête du groupe nord.

Hales – le jour où le capitaine du ballon blanc anglais Eoin Morgan a déclaré qu’il pouvait encore faire un retour international – a battu 11 quatre et deux six alors que Notts dépassait le modeste 86-8 du Worcestershire en seulement 6,2 overs pour passer à 10 points en sept matchs.

Hales est allé 4-4-6-4-6 contre le spinner néo-zélandais Ish Sodhi au troisième tour de la poursuite alors qu’il dominait un stand ininterrompu de 89 avec Joe Clarke (26 non sur 14) – mais la nuit a été mémorable pour le bowling de Patel comme ainsi que la pyrotechnie de Hales.

Patel a pris 3-4 sur quatre reprises alors qu’il enregistrait le sort à quatre reprises le plus économique de l’histoire du T20 anglais, le fileur rejetant chacun des trois premiers des Rapids – Riki Wessels (2), Brett D’Oliveira (0) et Tom Tombé (3).

L’homme de 36 ans a réclamé son 100e guichet T20 à Trent Bridge seul lorsqu’il avait Fell perplexe par Tom Moores, tandis que le couturier Jake Ball a pris au piège les meilleurs chiffres T20 en carrière de 3-17 alors que le Worcestershire était limité à leur deuxième plus bas total en Historique du T20.

Ailleurs, Renards du Leicestershire martelé Faucons du Derbyshire par 42 pistes après un demi-siècle spectaculaire de Louis Kimber.

Battant au numéro sept lors de son cinquième match de comté seulement, Kimber a fracassé 53 balles sur 28 avec trois quatre et trois six pour voir son équipe à 174-8.

Le Derbyshire a été éliminé pour 132 en réponse avec deux guichets chacun pour Naveen-ul-Haq, Callum Parkinson, Colin Ackermann et Scott Steel.

Pendant ce temps, Glenn Phillips a atteint un 41 invaincu pour voir Gloucestershire à une victoire de huit guichets contre les dirigeants du groupe Sud Kent Spitfire.

Le 147-7 de Kent, construit autour de 43 de Zak Crawley et des 36 invaincus de Jordan Cox, a toujours semblé insuffisant, d’autant plus lorsque les ouvreurs du Gloucestershire Miles Hammond (33) et Chris Dent (37) ont mis 54 en cinq overs.

Ian Cockbain a pris sa retraite blessé après avoir touché 30 sur 17 balles, mais Phillips a touché trois quatre et trois six dans son explosion de 25 balles pour terminer le travail avec plus de six overs à revendre.

Pour terminer, Requins du Sussex’ match contre Glamorgan a été abandonné sans qu’une balle ne soit lancée alors qu’un champ extérieur humide a été mis en jeu, ce qui signifie que les Sussex ont maintenant subi trois lavages consécutifs.

