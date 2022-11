Alex Hales et Ateeq Javid réprimandés par la Commission de discipline de cricket pour des publications historiques sur les réseaux sociaux | Nouvelles du cricket

Alex Hales et Ateeq Javid ont tous deux reçu des réprimandes de la Commission de discipline de cricket pour des publications historiques sur les réseaux sociaux.

Le frappeur du Nottinghamshire Hales et l’ancien polyvalent du Warwickshire et du Leicestershire Javid ont tous deux été inculpés en août et ont par la suite reconnu avoir enfreint la directive 3.3 de la BCE.

La directive stipule: “Aucune telle personne ne peut se conduire d’une manière ou faire un acte ou une omission qui pourrait être préjudiciable aux intérêts du cricket ou qui pourrait discréditer le jeu de cricket ou tout joueur de cricket ou groupe de joueurs de cricket.”

Les deux joueurs s’étaient auparavant excusés pour les postes et dans chaque cas, l’arbitre du CDC Chris Tickle l’a jugé: “Inapproprié et inutile d’exiger de nouvelles excuses ou d’imposer une amende.”

Hales a été inculpé après la publication d’une photo le montrant en blackface lors d’une soirée déguisée. L’image, publiée par Le soleil journal, a apparemment été prise lors d’une fête du Nouvel An en 2009, alors que Hales aurait eu 20 ans.

Hales, maintenant âgé de 32 ans, a déclaré Le soleil la tenue était en hommage à Tupac Shakur, le rappeur américain, que l’international anglais T20 a déclaré avoir “admiré depuis son enfance”.

“En 2009, j’ai assisté à une soirée déguisée en hommage musical pour le réveillon du Nouvel An”, a déclaré Hales. “Je me suis habillé en hommage à mon héros musical, Tupac Shakur, quelqu’un que j’admire depuis l’enfance et, à l’époque, je n’avais pas réalisé la nature offensante de cela.

L’ancien joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq, qui a été victime d’abus racistes pendant son temps en tant que joueur, a encouragé davantage de joueurs à s’exprimer dans le cricket écossais après que son organe directeur a échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel.



“Je fais écho à ma déclaration du début de la semaine et souligne à quel point je déplore le racisme et la discrimination sous toutes ses formes.”

Hales a également publié une déclaration vidéo via Instagram exprimant davantage ses regrets et s’excusant pour “l’infraction que cela a sans aucun doute causée, qui était incroyablement imprudente et stupide”.

Une autre accusation portée contre Hales pour violation de la directive 3.4 en ne respectant pas le code anti-discrimination de la BCE a été retirée par l’organe directeur.

Javid a été inculpé pour un échange de messages sur Facebook en 2011 avec Azeem Rafiq, qui a également été réprimandé par le CDC le mois dernier pour le même incident, jugé de nature antisémite.

Les temps Le journal a inclus une capture d’écran de l’échange de messages entre Rafiq et Javid, et a rapporté que ses “sources pensent qu’ils discutent d’un autre joueur de cricket asiatique, à l’époque jouant pour le Derbyshire, qu’ils semblent accuser d’être réticent à dépenser de l’argent pour un repas au restaurant “.