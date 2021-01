La star de Love Island, le Dr Alex George, demande au Premier ministre Boris Johnson de le rencontrer pour discuter de l’éducation en santé mentale dans les écoles.

Depuis que le jeune frère de la star de la télévision, Llŷr, s’est suicidé en juillet de l’année dernière, il a appelé les adolescents à recevoir de meilleures informations sur la santé mentale en classe.

Dans un tweet, le Dr Alex, 30 ans, a demandé à ses fans de l’aider à organiser une réunion avec le Premier ministre en faisant connaître son plan sur les réseaux sociaux.

Alex a déclaré: «LA SANTÉ MENTALE EST IMPORTANTE. J’ai perdu mon petit frère par suicide cette année. Il est temps de changer l’éducation en santé mentale dans les écoles.

« Je veux rencontrer PM @BorisJohnson pour discuter du changement. Merci de RT (retweeter) pour que cela se produise. ‘ L’an dernier, Alex a appelé le gouvernement à agir sur la santé mentale dans les écoles en donnant aux élèves un meilleur accès aux conseillers. «







(Image: Instagram)



Le Dr Alex est déjà apparu sur Lorraine d’ITV pour expliquer comment il pensait que l’éducation en santé mentale dans les écoles à l’échelle nationale pourrait être améliorée.

Il a déclaré: «Il y a un travail fantastique en cours… des gens qui sont vraiment passionnés par cela et il y a des ressources incroyables avec Time to Change, Heads Together.

«Mais nous devons intégrer cela dans toutes les écoles du pays, pour que vous n’ayez pas seulement des poches d’enseignement et de soutien en santé mentale, cela devrait être dans chaque école.

«À mon avis, chaque enfant a droit à une bonne éducation en santé mentale et à un bon soutien en santé mentale, ce qui signifie des conseillers dans chaque école.







(Image: Instagram)



«Il est vraiment important de parler, mais nous avons besoin de financement pour les écoles spécifiquement liées à la santé mentale et d’en faire une priorité.

«Vers l’année prochaine, il y a un enseignement sur les relations et l’éducation sexuelle à l’école, mais mon problème est… de ne pas le critiquer du tout parce que c’est formidable de le faire… mais la santé mentale en fait partie.

« Pour moi, cela devrait être à côté des mathématiques, de l’anglais et d’autres matières, car à moins d’être heureux et en bonne santé, comment pouvez-vous apprendre et comment pouvez-vous être productif? » Nous devons parler aux députés, nous devons agir « . »







(Image: dralexgeorge / Instagram)



La star s’est également entretenue avec l’animateur Kay Burley sur Sky News l’année dernière, où il a partagé ses plans pour ajouter la santé mentale au programme de toutes les écoles du Royaume-Uni.

L’ancienne star de la télé-réalité a insisté sur le fait que pour lutter contre la crise du suicide qui balaie le pays, les enfants devraient être informés sur la santé mentale dès leur plus jeune âge afin de pouvoir « prendre soin d’eux-mêmes » lorsqu’ils sont catapultés à l’âge adulte.

Le frère d’Alex devait commencer l’école de médecine le mois prochain et devenir médecin, tout comme son grand frère Alex.

Alex a également raconté comment il sortait de la mort de son frère en aidant d’autres jeunes qui se retrouvent dans la même bataille que Llŷr.

«Le perdre a été horrible, il était censé aller à la faculté de médecine et il avait sa place, donc ça a été la perte la plus terrible.

«J’essaie d’aller de l’avant avec un certain objectif.»

Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org