Alex Fletcher de HOLLYOAKS a taquiné un dangereux «accident» à venir pour Diane Hutchinson enceinte alors que son TOC s’aggrave.

Les fans du feuilleton ont vu la spirale du trouble obsessionnel compulsif de Diane Hutchinson (Alex Fletcher) dans des épisodes récents.

Elle a eu du mal à faire confiance à des amis du village de Hollyoaks pour garder ses enfants et craint que ses pots de nourriture ne soient plus à jour.

Les téléspectateurs ont entendu son dialogue interne qui exposait ses pensées obsessionnelles sur la sécurité de sa famille.

Les choses sont sur le point de s’aggraver pour Diane alors qu’elle s’inquiète pour l’électricité de sa maison.

Lorsqu’une ampoule s’éteint et que son mari Tony Hutchinson (Nick Pickard) insiste sur le fait qu’il n’y a pas besoin d’un électricien, Diane s’inquiète tellement qu’elle annule son rendez-vous pour l’échographie.

Parler à Savon intérieur, Alex Fletcher a mis en garde les téléspectateurs contre le comportement «irresponsable» de Diane et le sentiment «qu’elle a perdu tout contrôle».

Elle a déclaré: «Elle ne partira pas à cause de germes, et Tony pense qu’elle réagit de manière excessive. Tony ne sait pas la première chose à propos du trouble obsessionnel compulsif, et il pense juste que Diane est une femme enceinte typique, alors il essaie d’être respectueux et de ne pas se disputer avec elle.

Diane est également très agitée lorsque des visiteurs tels que Nancy Osbourne (Jessica Fox) entre chez elle et la presse de partir.

Lorsque Diane est seule, elle se débat avec ses pensées obsessionnelles qui entraînent des conséquences dangereuses.

Alex a ajouté: « Diane a un grave accident à cause de l’électricité dont elle est obsédée. »

«Tout est incontrôlable, elle ne s’en sort pas du tout, ce qui est vraiment triste.»

«Cela me touche le cœur quand Diane a des angoisses, tout se passe à 100 milles à l’heure, et elle ne peut tout simplement pas récupérer.

Parlant du comportement erratique de Diane: «En s’assurant que tout est propre, bien rangé et que tout le monde est en sécurité, elle récupère une partie de ce contrôle.

«Mais Diane vérifie tout tout le temps, puis doute qu’elle l’a vérifié en premier lieu, alors recommence – elle est physiquement épuisée.

Pouvant sensibiliser le public au trouble obsessionnel-compulsif, Alex a déclaré qu’elle se sentait «chanceuse» de faire partie du scénario.

Elle a poursuivi: «J’ai tellement appris de l’association caritative OCD UK et j’ai parlé à ceux qui étaient si honnêtes de leur expérience.»

«Cela peut prendre le dessus sur votre vie, affecter votre journée et votre travail, puis il y a l’anxiété que cela apporte et à quel point il est important d’avoir le soutien de la famille et des amis.»





En plus de son trouble obsessionnel-compulsif, Diane est également aux prises avec le fait qu’elle a l’enfant du père de son mari.

Tony pourra-t-il aider sa maman inquiète Diane?

Hollyoaks continue lundi à 18h30 sur Channel 4, avec un premier regard à 19h sur E4.