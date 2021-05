L’ancien manager de Manchester United, Alex Ferguson, se dit « reconnaissant pour les trois années supplémentaires » qu’il a eues après avoir subi une hémorragie cérébrale en 2018, révélant qu’il avait été « terrifié » de perdre la mémoire.

L’écossais de 79 ans s’adressait à la BBC avant la sortie de «Sir Alex Ferguson: Never Give In», un documentaire réalisé par son fils Jason.

Ferguson, qui a remporté 13 titres de Premier League et deux couronnes de la Ligue des champions en tant que patron de United, a déclaré qu’une évasion aussi étroite avait changé sa vision de la vie.

«Probablement ne pas prendre les choses trop au sérieux en sachant que vous êtes vulnérable… si je pars demain, je vous serai reconnaissant pour trois ans supplémentaires», dit-il.

« C’est un sentiment que j’ai depuis un bon moment maintenant. »

Le documentaire commence par l’audio de l’appel aux services d’urgence que Jason a fait après que Ferguson soit tombé malade à la maison.

«J’ai essayé de sortir de mon lit et je me suis effondré», a déclaré Ferguson, qui a démissionné de son poste de patron de United en 2013.

«J’ai été très chanceux parce que je suis tombé contre un étagère à chaussures, et toutes les chaussures sont tombées et ont fait du bruit, et Cathy (sa femme) était en bas.

« Elle est venue et m’a fait m’asseoir contre le mur, et c’est la dernière chose dont je me souviens. »

Ferguson a subi une intervention chirurgicale d’urgence et a été en soins intensifs pendant plusieurs jours.

Il a dit qu’il était terrifié de ne pas pouvoir parler lors d’une visite de ses petits-fils à l’hôpital.

« J’ai toujours dépendu de cela (mémoire) », a-t-il dit. « Et puis mes deux petits-fils étaient avec moi, et tout d’un coup j’ai arrêté de parler, je ne pouvais tout simplement pas faire passer un mot.

«Et à ce moment-là, j’étais un peu terrifié d’être honnête avec vous. Et je commence à penser: «Que va-t-on faire maintenant? Vous ne pouvez pas parler, ma mémoire est-elle partie? ‘.

«Ensuite, l’orthophoniste a commencé, elle a été fantastique, elle m’a fait écrire tous les noms de ma famille, tous les noms de mes joueurs, puis environ 10 jours plus tard, il est revenu.»

Ferguson, réputé pour son tempérament féroce et sa strie compétitive en tant que manager, a déclaré que le public «peut être assez surpris» par la façon dont il se présente.

« Ils peuvent dire, » il n’était pas comme ça en tant que manager, c’est un gars différent, il est humain « », a-t-il dit.

