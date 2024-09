Alex Edler signera un contrat d’un jour pour prendre sa retraite en tant que joueur des Canucks

Le détenteur du record de la franchise des Canucks en termes de matchs joués, de buts, de passes décisives et de points par un défenseur prendra officiellement sa retraite le 11 octobre.

Alex Edler va officiellement prendre sa retraite en tant que meilleur buteur de tous les temps parmi les défenseurs des Canucks de Vancouver. Mais il a été sur le point de prendre sa retraite.

Les Canucks ont annoncé mardi qu’Edler, qui n’a pas joué dans la LNH lors de la saison 2023-24, signera un contrat d’un jour pour prendre officiellement sa retraite en tant que membre des Canucks. L’équipe célébrera la carrière d’Edler lors de son match du 11 octobre contre les Flyers de Philadelphie, qui sera son deuxième match à domicile de la saison.

« Je suis honoré et honoré de mettre officiellement fin à ma carrière et de prendre ma retraite en tant que membre des Canucks de Vancouver », a déclaré Edler. dans une déclaration« Je me considère chanceux d’avoir débuté ma carrière dans une organisation aussi exceptionnelle, dans cette ville incroyable, avec les meilleurs partisans de la LNH. Terminer ma carrière dans la LNH là où tout a commencé est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille. »

Edler a commencé à Vancouver lorsqu’il a été sélectionné au troisième tour du repêchage de la LNH en 2004. Sa sélection a devenir une légende dans les cercles des Canucks impliquant Thomas Gradin prenant le train jusqu’au milieu de nulle part pour le voir jouer dans la ligue masculine de troisième division de Suède.

Il ne faut pas simplement appeler la ligue dans laquelle jouait Edler une « ligue de bière glorifiée », comme beaucoup ont commencé à l’appeler à la suite de son repêchage.

« C’est vraiment injuste », a déclaré Edler. « C’était la troisième ligue en Suède mais, pour être honnête avec vous, les gens qui jouent dans cette ligue travaillent probablement plus dur que les autres parce qu’ils s’entraînent de la même manière mais ils doivent aussi travailler à côté. C’est un vrai calvaire. »

« C’était fou parce que j’allais à l’école à l’époque, mais les autres gars travaillaient tous. Certains travaillaient de 7 à 16 heures, puis venaient à l’entraînement et dans les bus pour aller à l’extérieur. »

Seules deux équipes connaissaient Edler : les Canucks et les Red Wings de Détroit, dont le super-détective européen, Håkan Andersson, l’avait initialement découvert.

« Ces deux-là étaient les seules personnes qui me connaissaient. » a déclaré Edler il y a quelques années« Mon agent vient de me dire qu’il y a un grand intérêt de la part de Vancouver et de Détroit et je pense qu’ils veulent même te sélectionner dès le premier jour, alors je suis allé au repêchage. Je ne savais pas vraiment quand j’allais être sélectionné. »

Lorsque les Canucks ont fait un échange pour devancer les Red Wings dans l’ordre du repêchage, Edler ne comprenait toujours pas à quel point ils le voulaient, se décrivant lui-même comme « ignorant ».

Ce n’était certainement pas un choix anodin. La sélection s’est avérée brillante et a contribué à consolider la réputation de Gradin comme dépisteur auprès des Canucks. Edler n’est pas seulement devenu un défenseur de la LNH, mais le meilleur défenseur de l’histoire de la franchise — du moins, jusqu’à l’arrivée de Quinn Hughes.

Edler détient le record de la franchise pour le plus grand nombre de matchs joués, le plus grand nombre de buts, le plus grand nombre de passes décisives et le plus grand nombre de points par un défenseur des Canucks, mais Hughes rattrape rapidement certains de ces records. Edler a terminé son séjour avec les Canucks avec 99 buts, 310 passes décisives et 409 points en 925 matchs. Hughes a 43 buts, 290 passes décisives et 333 points en 365 matchs et devrait dépasser Edler en passes décisives et le dépassera probablement en points cette saison.

Edler a été le défenseur numéro un des Canucks pendant certaines des meilleures saisons de l’histoire de la franchise, les aidant à remporter deux trophées des Présidents consécutifs et à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2011. Il a joué un rôle particulièrement crucial dans la carrière de Daniel et Henrik Sedin, qui considéraient Edler, plutôt que n’importe lequel de leurs coéquipiers, comme le « troisième Sedin » officieux.

« C’est un gars qui met tout son cœur dans son âme et il est présent à chaque match et il fait toujours de petites choses », a déclaré Henrik après le dernier match à domicile de leur carrière. « Il a été notre meilleur défenseur chaque année. Il n’y a aucun doute là-dessus. »

Edler a joué quelques saisons supplémentaires avec les Canucks après la retraite des Sedins, puis a signé en tant qu’agent libre avec les Kings de Los Angeles en 2021, terminant sa carrière avec deux saisons à LA

Le grand joueur des Canucks ne prendra cependant pas sa retraite en tant que King; il prendra sa retraite en tant que Canuck et il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’il soit ajouté à l’anneau d’honneur des Canucks à l’intérieur du Rogers Arena.