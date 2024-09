Alex Edler signe un contrat d’un jour pour prendre sa retraite avec les Canucks

Un légendaire Canucks de Vancouver Le défenseur revient à la maison, ne serait-ce que pour une journée.

Alexandre Edler signera un contrat d’un jour pour prendre officiellement sa retraite de la LNH en tant que membre des Canucks le 11 octobre, a annoncé l’équipe mardi.

Edler, 38 ans, a passé 15 ans avec les Canucks de la saison 2006-2007 à la saison 2020-2021, disputant 925 matchs de saison régulière pour Vancouver. Il a également participé à 82 matchs éliminatoires pour les Canucks, dont 25 lors de la course à la finale de la Coupe Stanley en 2010-2011, marquant huit buts et 38 points au total.

« Je me considère chanceux d’avoir débuté ma carrière au sein d’une organisation aussi exceptionnelle, dans cette ville incroyable, avec les meilleurs partisans de la LNH », a déclaré Edler dans un communiqué publié par l’équipe. « Terminer ma carrière dans la LNH là où tout a commencé est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille. »

Edler a été sélectionné au troisième tour, 91e au total, par les Canucks lors du repêchage de la LNH en 2004 et a marqué 99 buts et 310 passes. Ses 925 matchs et 409 points, dont 117 en avantage numérique, le placent au premier rang de l’histoire de la franchise parmi les défenseurs.

Originaire d’Osterland, en Suède, il a passé ses deux dernières saisons avec les Kings de Los Angeles. Au cours de ses 17 années de carrière dans la LNH, il a disputé 1 030 matchs.