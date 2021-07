Alex Davies quitte le Lancashire et rejoint le Warwickshire pour un contrat de trois ans à la fin de la saison | Nouvelles de cricket

Alex Davies quittera le Lancashire et rejoindra le Warwickshire pour un contrat de trois ans à la fin de la saison 2021

Alex Davies, gardien de guichet du Lancashire, a signé pour le Warwickshire pour un contrat de trois ans et rejoindra son nouveau comté à la fin de la saison 2021.

Le joueur de 26 ans, qui a représenté les Lions d’Angleterre, a gravi les échelons au Lancashire, faisant ses débuts en équipe première en 2011 et est devenu un membre à part entière de l’équipe dans les trois formats.

Davies a déclaré lors de sa signature: « Le Warwickshire est un club massif avec une fière tradition de victoire.

« L’équipe des Bears a le potentiel de remporter des trophées et je veux contribuer à de futurs succès. En même temps, je reste totalement attaché à mon ambition de jouer au cricket pour l’Angleterre et je pense que le Warwickshire peut m’y aider. »

Le directeur du cricket du Warwickshire, Paul Farbrace, a déclaré: « C’est une énorme signature pour le comté et cela montre le niveau de progrès que notre équipe fait.

« Alex s’est fermement établi comme l’un des meilleurs frappeurs de guichet du football national et il sait ce qu’il faut pour gagner. »

Davies est devenu le premier gardien de guichet à passer 1 000 points en une saison pour le Lancashire en 2017, mais a trouvé ses opportunités avec les gants limitées au cours des dernières campagnes.

Davies a ajouté : « Je tiens à remercier le Lancashire Cricket de m’avoir donné l’opportunité de représenter la Rose Rouge et de jouer à Emirates Old Trafford. Cela a été un honneur de le faire. Mais le moment est venu de chercher un nouveau défi. . »

Le directeur du cricket du Lancashire, Paul Allott, a déclaré: « Nous sommes tristes de voir Alex quitter le Lancashire, mais respectons sa décision de passer à autre chose.

« Au nom de tout le monde au club, je tiens à remercier Alex pour son engagement et ses efforts pendant son séjour à Emirates Old Trafford et lui souhaite bonne chance pour la prochaine étape de sa carrière. »