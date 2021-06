Alex Cuthbert : l’aile galloise accepte un contrat d’un an avec les Ospreys après la sortie d’Exeter | Nouvelles du rugby à XV

Alex Cuthbert (à droite) célèbre un essai d’Exeter

L’ailier d’Exeter Alex Cuthbert a conclu un contrat d’un an avec les Ospreys qui le verra revenir au Pays de Galles plus tard cet été.

Les Ospreys ont confirmé leur décision pour Cuthbert, 31 ans, qui devrait faire partie de l’équipe d’Exeter contre les Harlequins, adversaires de la finale de Gallagher Premiership à Twickenham samedi.

Cuthbert, qui a remporté 47 sélections au Pays de Galles et a effectué une tournée en Australie avec les Lions britanniques et irlandais de 2013, a rejoint Exeter en 2018 en provenance de Cardiff.

Il devient le troisième joueur des Chiefs recruté par les Ospreys pour la saison prochaine, après les attaquants Tomas Francis et Elvis Taione.

Cuthbert a déclaré: « Je pense que je peux apporter beaucoup à l’équipe, et rejoindre les Ospreys n’était qu’une perspective excitante et je ne pouvais pas la refuser.

« Je sais que je dois me battre, travailler dur et faire mes preuves avec mes performances sur le terrain. C’est un nouveau chapitre pour moi, et j’ai vraiment hâte de relever le défi. »

L’entraîneur-chef Toby Booth a déclaré au site Web des Ospreys: « Alex est un artiste éprouvé au plus haut niveau.

« Il apportera avec lui son expérience de joueur de test de rugby et son expérience avec une équipe qui a fait ses preuves dans la mentalité de vainqueur, ayant été championne de Premiership et championne d’Europe en 2020. »