Alex Cora expulsé lors du premier match du double match entre les Red Sox et les Twins

« Il a bloqué le sac. Il l’a fait. Mais tout le mécanisme ne me plaisait pas », a déclaré Cora. ​​« Il a fallu [the Twins] « Nous nous sommes disputés, puis Alan a dit : « Il est temps » de se réunir, et ils ont eu raison. Mais tu as raison. Appelle-le. C’est beaucoup plus facile comme ça, et j’ai fait une exception – et j’ai été mis dehors. »