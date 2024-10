Alex Cooper explique l’interview de Kamala Harris « Call Her Daddy »

L’interview « Call Her Daddy » d’Alex Cooper avec la vice-présidente Kamala Harris n’était pas destinée à « changer votre affiliation politique », a déclaré l’animatrice du podcast, mais elle pense qu’elle aurait été négligente de ne pas avoir de conversation sur les femmes avec le candidat à la présidentielle.

Le podcasteur a ouvert L’épisode de dimanche avec une révélation sur sa décision de s’asseoir avec Harris – une interview qui a déclenché une tempête de feu sur les réseaux sociaux parmi les auditeurs réguliers de Cooper, dont certains l’ont accusée de propager des points de discussion sur le Parti démocrate et son candidat à la présidentielle. D’autres ont critiqué Harris, qui a évité les interviews dures dans les médias grand public en faveur d’interviews « amicales » ou « sûres ».

L’apparition de Harris sur le podcast fait partie d’un certain nombre d’apparitions dans les médias cette semaine alors qu’elle fait campagne avant les élections générales du 5 novembre. Cette semaine, des rencontres en solo avec Howard Stern, Stephen Colbert et le panel de « The View » sont prévues.

« Call Her Daddy » a rassemblé un large public, en particulier auprès des jeunes femmes attirées par la vision de Cooper sur le sexe, les rencontres et les relations, mais le podcast, qu’elle a co-créé en 2018 avec l’ancienne co-animatrice Sofia Franklyn, aborde également l’actualité. événements et présente des interviews avec des personnalités de l’actualité et des célébrités de haut niveau, telles que Hailey Bieber, Jane Fonda, Gwyneth Paltrow, Janelle Monáe et John Legend.

Cooper, 30 ans, savait qu’il était inhabituel pour elle d’interviewer le vice-président et en a parlé dans l’introduction de l’épisode, expliquant qu’elle avait eu du mal pendant un certain temps à prendre la décision de s’impliquer.

« Comme vous le savez, je n’ai pas l’habitude de discuter de politique et je n’ai pas d’hommes politiques dans l’émission parce que je veux que ‘Call Her Daddy’ soit un endroit dans lequel tout le monde se sente à l’aise », a déclaré Cooper.

« Mais, en fin de compte, je ne pouvais pas imaginer un monde dans lequel l’un des principaux sujets de discussion lors de cette élection concernerait les femmes et où je n’en ferais pas partie », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement conscient que j’ai un public très mixte en matière de politique, alors s’il vous plaît, écoutez-moi quand je dis [that] mon objectif aujourd’hui n’est pas de changer votre affiliation politique. Ce que j’espère, c’est que vous pourrez écouter une conversation qui ne soit pas trop différente de celles que nous avons ici chaque semaine.

L’animatrice de podcast basée à Los Angeles a déclaré qu’elle s’était rendue à Washington, DC, pour mener l’entretien en face-à-face et qu’elle avait eu 40 minutes avec Harris. « Aucun sujet n’était interdit », a déclaré Cooper. Elle a déclaré qu’elle avait préparé différentes versions de l’interview qui abordaient des sujets tels que l’économie, le contrôle des frontières et la fracturation hydraulique, mais qu’elle avait finalement décidé de rester dans sa timonerie.

« La conversation pour laquelle je sais que je suis qualifiée est celle qui concerne le corps des femmes et la façon dont nous sommes traités et valorisés dans ce pays », a-t-elle déclaré.

Reconnaissant qu’« il ne s’agit pas d’une conversation à sens unique », l’équipe de Cooper a également contacté l’adversaire de Harris, l’ancien président Trump, pour l’inviter à l’émission.

« S’il souhaite également avoir une conversation significative et approfondie sur les droits des femmes dans ce pays, alors il est le bienvenu à tout moment sur ‘Call Her Daddy' », a-t-elle déclaré.

Harris a déclaré à Cooper qu’elle se sentait « bien et nerveuse » avant la dernière partie de la campagne et a félicité Cooper en haut de l’interview.

« Vous et vos auditeurs avez vraiment compris, l’un des meilleurs moyens de communiquer avec les gens est d’être réel et de parler des choses qui les intéressent vraiment. … Votre voix et votre émission concernent vraiment vos auditeurs », a déclaré Harris. « Et je pense surtout maintenant, c’est un moment dans le pays et dans la vie, où les gens veulent vraiment savoir qu’ils sont vus et entendus et qu’ils font partie d’une communauté. Qu’ils ne sont pas seuls et je suis donc vraiment heureux d’être avec vous.

Les deux hommes ont également discuté de la manière dont Harris gère le doute, les attaques contre sa personnalité, l’annulation de l’affaire Roe contre Wade, les abus sexuels aux États-Unis et la manière de rendre le pays plus sûr pour les femmes.

Après le téléchargement de l’épisode, Cooper a publié un article séparé Vidéo « Préparez-vous avec moi » sur Instagram. Dans ce document, elle a emmené ses 3,2 millions de followers dans les coulisses avant et après l’interview, y compris ses réflexions tout au long du parcours.

«Je vais être honnête, quand j’ai commencé ‘Call Her Daddy’, je ne pensais vraiment pas que cela allait dans la direction où j’allais m’asseoir avec le vice-président des États-Unis. Mais rêvez grand, les enfants ! » dit-elle.

«Je suis nerveux, excité. Je sais que je vais faire de mon mieux et que tout le monde ne sera pas satisfait de ce que je dis et fais, mais nous gardons ce ‘Appelle-la papa’ et c’est tout ce que je peux faire », a-t-elle déclaré. Puis, après la séance, Cooper a ajouté : « Je n’ai jamais eu l’impression de ma vie qu’une interview se déroulait aussi vite. Je savais que je ne pouvais pas toucher à toutes les politiques, alors j’ai fait ce que je savais s’appliquer au Daddy Gang et j’ai parlé des femmes. Je comprends tout à fait que tout le monde a des opinions politiques différentes. Je me sens vraiment bien que tout l’épisode parle de femmes.

Alors que certains anciens fans de Cooper se sont dits « dégoûtés » par l’interview, ont juré de ne plus l’écouter ou ont annoncé qu’ils ne la suivraient plus, d’autres sont venus à la défense de Cooper.

« Ces commentaires sont hilarants. Vous suivez un podcast positif sur les droits des femmes et vous vous attendez à ce qu’elle soutienne Trump », a déclaré un abonné. a écrit dans la section commentaires de la vidéo.

« Certains de ces commentaires me paraissent tellement fous », un autre dit. « Vous ne vous souvenez pas de l’épisode de l’avortement ou de la façon dont elle a fait appel à un gynécologue ou de la façon dont elle parle constamment de justice reproductive et de santé sexuelle ? Elle a fait ça et je suis tellement contente qu’elle le fasse.

« J’ADORE CECI !!!!! et si vous ne le faites pas… ce n’est pas un aéroport. vous n’avez pas besoin d’annoncer votre départ. a écrit un autre.

Cooper a commencé « Call Her Daddy » sous Barstool Sports, mais en 2021, il a quitté la société de médias pour Spotify dans le cadre d’un accord d’une valeur de 60 millions de dollars. Avec Spotify, elle a élargi la portée du podcast et redynamisé sa réputation, devenant ainsi une plateforme incontournable pour les célébrités. En août, Cooper a signé un accord pluriannuel avec SiriusXM d’une valeur de 125 millions de dollars.

Le podcast, qui compte des millions d’auditeurs par épisode, a une note de 4,1 étoiles sur Spotify et se classe parmi les 5 meilleurs podcasts de la plateforme, le plus écouté parmi les femmes. Il aurait en moyenne 5 millions d’auditeurs hebdomadaires.

La rédactrice du Times, Alexandra Del Rosario, a contribué à ce rapport.