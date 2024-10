Alex Cooper de Call Her Daddy révèle que son invité célèbre le moins préféré était un acteur masculin et explique pourquoi l’interview a échoué | Alex Cooper, appelle son papa | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Animateur de « Appelle-la papa » Alex Cooper révèle quelques informations sur ses célébrités préférées… ainsi qu’une terrible interview avec un acteur masculin qu’elle a dû abandonner.

Si vous ne le savez pas, le podcasteur de 30 ans anime la série révélatrice, dans laquelle les invités font souvent de grandes confessions sur leur vie personnelle, leur vie sexuelle et bien plus encore.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Alex a nommé certains de ses invités célèbres préférés, notamment Miley Cyrus, Jeanne Fonda, Christine Aguilera, Kéké Palmer, RuPaulet Gestionnaire de Chelsea.

On lui a ensuite demandé quel était son invité « le moins préféré », ce à quoi elle a répondu (via THR), « Le moins préféré est celui qui n’a jamais été diffusé, et je ne peux pas prononcer son nom. C’était un acteur masculin qui ne donnait rien. On pouvait dire qu’il était en tournée de presse. Je ne voulais pas lui faire exploser les fesses, mais je lui disais : « Frère, tu ne veux pas être ici. Vous ne répondez à aucune de ces questions. Quelqu’un t’a mis sur cette chaise que tu ne connaissais même pas. Je pense que c’était une question de respect mutuel : « Ne diffusons pas ça parce que je ne veux pas que mes auditeurs vous reprochent de ne rien donner » », a-t-elle déclaré.

Elle a également refusé certains invités qui pourraient ne pas vouloir répondre à ses questions de style entretien, qui conduisent souvent à des aveux sexuels.

Alex a partagé : « Je ne veux pas faire exploser la place des gens. Tout le monde fait la promotion de quelque chose et je le respecte. Je fais la promotion de Call Her Daddy. Mais je dis toujours : « Je sais que vous faites la promotion de cela, mais nous devons parler de votre vie personnelle. » Je leur dis : « Si [listeners] se soucient de vous, ils se soucieront davantage de votre produit. Mon public me soumet à un certain niveau et je dois poser certaines questions. Comment vais-je ne pas demander Gwyneth Paltrow [who’s better in bed], Brad [Pitt] ou Ben [Affleck]? Il s’agit d’un podcast amusant sur les relations et le sexe. Nous devons y aller.

