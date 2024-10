Alex Cooper, de Call Her Daddy, laisse tomber son invité « le moins préféré »

Il y avait un invité sur Call Her Daddy qui était si mauvais hôte qu’Alex Cooper a décidé de tuer complètement l’épisode.

Fraîchement interviewée avec la vice-présidente Kamala Harris sur le podcast méga-populaire, a déclaré Cooper Le journaliste hollywoodien qu’elle a eu une discussion vraiment terrible avec un acteur masculin qui « ne donnait tout simplement rien » en réponse à ses questions.

« On pouvait dire qu’il était en pleine presse », a-t-elle déclaré. «Je ne voulais pas lui faire exploser les fesses, mais je me disais: ‘Frère, tu ne veux pas être ici. Vous ne répondez à aucune de ces questions. Quelqu’un vous a mis sur cette chaise que vous ne connaissiez même pas.’

Cooper a interviewé de nombreuses personnalités notables dans son émission, notamment Jane Fonda, RuPaul et Miley Cyrus. Elle a dit THR que Cyrus a été l’une des premières célébrités à tenter sa chance avec elle en 2020. Depuis lors, Call Her Daddy est devenu un arrêt régulier pour les célébrités prêtes et disposées à cracher le morceau.

Le succès massif de l’émission a abouti à un accord de 60 millions de dollars sur trois ans avec Spotify, qui a fait de Cooper la podcasteuse la mieux payée. Cette année, elle jeJ’ai signé un accord de plus de 100 millions de dollars avec SiriusXM, qui hébergera du contenu exclusif pour l’émission ainsi que ses interviews de célébrités continuellement juteuses.

Mais cet acteur masculin, a déclaré Cooper, n’était pas disposé à divulguer des informations intéressantes, sur quoi que ce soit. Ses réponses ont été si mauvaises que l’épisode « n’a jamais été diffusé », a-t-elle déclaré, expliquant que « c’était une question de respect mutuel : ‘Ne diffusons pas ça parce que je ne veux pas que mes auditeurs s’en prennent à vous pour ne rien avoir donné' ». Cooper a diffusé des interviews au fil des ans avec des acteurs masculins, notamment Chace Crawford, Cole Sprouse, Taylor Lautner et Adam DeVine.

« Tout le monde fait la promotion de quelque chose et je le respecte », a ajouté Cooper. « Mais je dis toujours : ‘Je sais que vous faites la promotion de cela, mais nous devons parler de votre vie personnelle.' »

Elle a ajouté : « Mon public me soumet à une certaine norme selon laquelle je dois poser certaines questions. Comment vais-je ne pas demander à Gwyneth Paltrow [who’s better in bed]Brad ou Ben ? Il s’agit d’un podcast amusant sur les relations et le sexe. Nous devons y aller.