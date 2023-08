Alex Collins: une ancienne star de la NFL décède à l’âge de 28 ans | Nouvelles américaines

L’ancien porteur de ballon de la NFL Alex Collins est décédé à l’âge de 28 ans.

La star, qui a joué pour le Seattle Seahawks et Baltimore Ravens, conduisait une moto lorsqu’elle a percuté une voiture SUV dimanche soir, à Lauderdale Lakes, Floridea indiqué la police.

La voiture tournait à gauche lorsque le vélo de Collins a heurté son côté passager arrière, le projetant à travers la fenêtre du véhicule.

Il a été déclaré mort sur les lieux.

Le conducteur, dont le nom n’a pas été divulgué, est resté sur les lieux et a coopéré avec les autorités, a indiqué le bureau du shérif du comté de Brown.

Dans une déclaration publiée par les Seahawks – où Collins a joué pendant trois saisons – sa famille l’a décrit comme une personnalité plus grande que nature ».

« Alex était chéri par sa famille et ses amis ainsi que par ses supporters du monde entier. Tous ceux qui le connaissent vraiment peuvent témoigner de son dynamisme, de sa détermination et de sa personnalité plus grande que nature », indique le communiqué.

« Nous vous demandons de bien vouloir vos pensées et vos prières pour notre famille pendant cette période difficile. »

L’entraîneur des Ravens, John Harbaugh, a déclaré: « Je me souviendrai toujours de lui pour être un excellent coéquipier qui avait un esprit édifiant qui a eu un impact sur tous ceux qu’il a rencontrés.

« C’était aussi un joueur intelligent qui courait avec une détermination illimitée, et il a beaucoup contribué à notre succès pendant son séjour à Baltimore. »

Collins a joué deux saisons pour l’équipe basée à Baltimore.