Alex Cobb subira une opération au labrum de la hanche gauche demain, ont annoncé les Giants aux journalistes (dont Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area). L’opération résoudra également les problèmes de conflit qui ont mis fin à sa saison 2023 à la mi-septembre. Le gaucher aura besoin d’environ six mois pour revenir au lanceur, sans parler de sa préparation pour les ligues majeures. Cela place son premier retour à un moment donné en mai 2024.

Le joueur de 36 ans a été un contributeur précieux à la rotation des Giants avant la fin prématurée de sa saison, effectuant 28 départs avec une MPM de 3,87. Il a particulièrement bien lancé en première mi-temps, affichant une MPM de 2,91 en 16 départs et participant au premier All-Star Game de ses 12 ans de carrière. Malheureusement, sa performance a été plutôt inégale en seconde période ; il a lancé un joyau de jeu complet le 29 août, mais il n’a pas non plus réussi à échapper à la cinquième manche à trois reprises. Vraisemblablement, les problèmes tenaces dans sa hanche affectaient ses affaires tout au long de la séquence.

Cobb dispose d’une option d’équipe de 10 millions de dollars pour la saison prochaine, avec un rachat de 2 millions de dollars. Avant cette dernière mise à jour, il semblait évident que les Giants choisiraient cette option (Pavlovic note qu’ils prévoyaient effectivement de le faire), et cela reste la ligne de conduite la plus probable. Si Cobb revient en mai et lance comme il l’a fait au cours de ses deux premières saisons avec San Francisco, un montant net de 8 millions de dollars sera un petit prix à payer pour les Giants.

Pourtant, avec Cobb sur le plateau, le besoin des Giants de lancer ne fait que s’intensifier. Logan Webb sera un point d’ancrage au sommet de la rotation la saison prochaine, mais l’équipe manque d’options fiables derrière son as. Alex Bois est un agent libre. Sean Manaea, qui a lancé une MPM de 4,44 (mais une xERA de 4,18 et une SIERA de 3,83) en 117 2/3 de manches entre la rotation et l’enclos des releveurs, peut se retirer de son contrat après les World Series. Entre-temps, Ross Stripling a déjà déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’exercer sa clause de non-participation, mais c’est uniquement parce qu’il a trop mal lancé en 2023 pour obtenir un meilleur accord sur le marché libre. En 22 matchs (11 départs), le vétéran droit a affiché une MPM de 5,36, une xERA de 5,58 et une SIERA de 4,13.

Anthony DeSclafani, 33 ans, est sous contrat jusqu’à la saison prochaine. Il a fait 19 apparitions (18 départs) en 2023, avec une MPM de 4,88, une xERA de 5,16 et une SIERA de 4,37. En plus de ses résultats médiocres, il a passé la majeure partie de la seconde mi-temps sur la liste des blessés en raison d’une entorse aux fléchisseurs, marquant sa deuxième campagne consécutive en proie à des blessures. À moins d’un revers, il devrait être prêt pour l’entraînement de printemps l’année prochaine, mais il ne semble guère être une option fiable pour un rôle de mi-rotation.

Les Giants disposent également de jeunes bras prometteurs, mais aucun ne s’est montré prêt à jouer un rôle majeur dans la rotation des ligues majeures. Meilleur prospect Kyle Harrison a fait ses débuts en MLB en août, rejoignant l’équipe de départ pour les six dernières semaines de la saison. Sa MPM de 4,15 était impressionnante pour une recrue de 22 ans, mais ses 4,45 SIERA et 4,48 xERA suggèrent qu’il a encore beaucoup à faire. Pendant ce temps, 25 ans Keaton Winn a eu du mal à se frayer un chemin à travers cinq départs au cours de sa saison recrue, affichant une MPM de 6,04 en 25 1/3 de manches lancées. Tristan Beck pourrait également avoir une chance dans la rotation, même s’il a réussi à sortir de l’enclos des releveurs en 2023. Enfin, des prospects comme Carson Whisenhunt, Landen Rouppet Maçon Noir n’ont pas encore fait leurs débuts dans la grande ligue.

Ainsi, les Giants devraient être actifs sur le marché des lanceurs partants cet hiver. Ils ont signé de nombreux partants pour des contrats à huit chiffres au cours des deux dernières intersaisons, et il ne serait pas surprenant qu’ils cherchent à ajouter à nouveau plusieurs partants.