Alex Cobb fera son premier départ en séries éliminatoires en 11 ans

Cobb a terminé sa mission de réadaptation dans un système agricole inconnu et a finalement fait ses débuts en 2024 avec une nouvelle équipe le 9 août. Mais après son prochain départ le 14 août, il s’est cassé l’ongle et a été mis à l’écart jusqu’au 1er septembre. de retour, il a développé une autre ampoule et n’a pas lancé depuis.

« Il n’y a probablement personne dans ces séries éliminatoires qui apprécie cela plus que moi après avoir été absent pendant si longtemps », a déclaré Cobb. «Et puis avoir une organisation et un personnel d’entraîneurs qui me font confiance et qui pensent toujours que je suis capable de performer selon mes capacités pour me mettre sur la liste; je suis donc extrêmement reconnaissant pour cette opportunité.

Le match 3 est critique pour les Gardiens. S’ils parviennent à remporter les matchs 3 et 4, ils pourront accéder à l’ALCS pour la première fois depuis 2016. Mais s’ils perdent l’un d’entre eux, la seule façon de passer à autre chose serait de vaincre Tarik Skubal lors du match 5 – une tâche qu’ils ont sûrement voudrais sauter.