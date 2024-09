Alex Chinneck amène un bateau en boucle sur le canal historique de Sheffield

alex chinneck sur le bateau en boucle, son œuvre la plus complexe à ce jour

Artiste et sculpteur britannique Alex Chinneck est à quelques jours de dévoiler The Looping Boat, son installation la plus complexe à ce jour. Semblant flotter sur le canal Sheffield & Tinsley, l’œuvre prend la forme d’un bateau sculptural dont le corps, fait de acierse comporte de manière extraordinaire, en exécutant un looping aérien de six mètres de haut et de treize mètres de long, défiant la gravité. Chinneck le peint aux couleurs traditionnelles des bateaux fluviaux et le gravera avec des inscriptions célébrant le patrimoine industriel et les voies navigables historiques de Sheffield.Il est très bien intégré dans son environnement et il est vraiment sans prétention,‘ l’artiste raconte à designboomSitué entre les écluses 4 et 5, le canal servira d’espace d’exposition pour la sculpture, permettant d’observer la coque spectaculaire en boucle à 180 degrés. Le canal, qui est entretenu par l’organisme caritatif national Canal & River Trust, servira également à transporter des sections de l’œuvre d’art jusqu’au site par bateau.



toutes les images © Marc Wilmot

étendre les interventions à travers Sheffield

Alex Chinneck travaille sur The Looping Boat depuis 2016. Pendant ce temps, le artiste a installé deux œuvres d’art publiques temporaires à Tinsley – la première, une sculpture d’une route délabrée avec une voiture suspendue à l’envers en dessous, créant une illusion que plus de 5 000 personnes ont visitée pendant six jours ; la seconde, en 2019, une boîte aux lettres nouée exposée temporairement dans une rue résidentielle à l’extérieur de la Tinsley Meadows Primary Academy. Le Looping Boat est cofinancé par Terre britannique et par compagnie énergétique E.ONqui s’est engagé à créer une œuvre d’art publique dans le cadre du réaménagement de Blackburn Meadows en la centrale d’énergie renouvelable qui dessert la ville aujourd’hui. Dans une interview exclusive, Alex Chinneck nous explique le processus hallucinant de la sculpture de sa dernière boucle le long d’un canal historique. Lisez l’intégralité de la conversation ci-dessous.



Le Looping est désormais visible au canal Sheffield & Tinsley

entretien avec alex chinneck

designboom (DB) : Pouvez-vous nous présenter The Looping Boat et comment il est lié à la couche historique du canal ?

Alex Chinneck (AC) : Le projet se situe à Sheffield, une région dans laquelle nous travaillons depuis longtemps. Nous avons participé à un appel à projets il y a sept ou huit ans et avons remporté la commande. Le Looping Boat est en cours depuis. Lorsque nous avons répondu à l’appel à projets, nous ne nous sommes pas vraiment engagés sur un projet particulier ; nous avons plutôt exploré l’idée de celui-ci. C’est ainsi que nous abordons tous nos travaux, qui développent une meilleure compréhension du lieu. J’ai toujours défendu l’idée que l’œuvre appartient à son environnement. Nous prenons en compte non seulement l’esthétique du lieu, mais aussi les personnes qui l’utilisent et l’occupent, les opportunités que le lieu présente et l’histoire du lieu. J’aime à penser que lorsque quelque chose résonne avec le passé d’un lieu, c’est une bonne façon de se connecter au présent et, espérons-le, au futur.

Nous avons passé beaucoup de temps dans ce quartier particulier de Sheffield, à comprendre tous ces différents éléments. En chemin, nous avons conçu une série de quatre immenses sculptures pour parcourir le canal, qui a 200 ans et possède une histoire industrielle incroyable. Il était autrefois bordé de nombreuses usines, et c’était une ruche d’activité industrielle, de production, d’énergie et de communauté, et tout cela a changé maintenant. Tout a pratiquement disparu le long du canal. Ce qui reste, ce sont les vestiges de vieilles grues, de vieux ponts et d’anciennes usines abandonnées. Même avec cet héritage industriel, c’est aussi un endroit agréable pour passer du temps et se promener.



L’artiste et sculpteur britannique Alex Chinneck parle du Looping Boat

CA: Cependant, comme différents problèmes sont apparus, nous n’avons pas poursuivi la série originale de sculptures. Au lieu de cela, nous avons installé deux œuvres d’art à Tinsley pour engager et, espérons-le, enthousiasmer les habitants, en particulier les enfants de l’école locale qui ne s’attendraient jamais à trouver une œuvre d’art publique sur le pas de leur porte. La première œuvre est notre route écaillée, qui donne l’illusion d’une voiture suspendue à l’envers. Nous l’avons installée pendant la nuit, de sorte que tout le monde s’est réveillé le matin en la voyant à Tinsley. Nous avons également fait venir toutes les classes de l’école locale, une à la fois, et cela a fait un travail formidable pour les époustoufler. Il y avait une bonne dose de théâtralité. La deuxième œuvre d’art est également nos boîtes aux lettres en bronze nouées à l’extérieur de l’école, qu’ils ont également adorées. Nous travaillons donc dans cette partie de Sheffield depuis longtemps.

Pour revenir au Looping Boat, nous voulions tirer parti de l’héritage et de l’élément aquatique. L’histoire du site, celle de l’acier et de la fabrication d’usines, nous a poussés à créer quelque chose en métal, quelque chose de très compliqué à construire. Et située tout près de la marina, qui abrite d’autres bateaux du canal, la sculpture s’intègre parfaitement dans le paysage et l’histoire ; elle encourage les gens à se promener le long du système de canaux et à le découvrir. Ce n’est pas un socle, une galerie ou une place de ville. Il faut faire un voyage pour aller la voir. Elle est très bien nichée dans son environnement et elle est vraiment sans prétention. Bien que je ne la considère pas comme du street art, elle donne cette impression de quelque chose qui surgit de manière surprenante ; on ne s’attendrait jamais à ce qu’elle soit là. J’aime vraiment ça. C’est mon genre d’art public préféré.



la conception reflète les couleurs traditionnelles des bateaux fluviaux

DB : Le loop-de-loop est une de vos signatures. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qu’il représente dans ce contexte particulier ? Compte tenu de l’héritage industriel ?

CA: J’aime l’illusion de la fluidité matérielle, et quelque chose dans cette illusion fonctionne très bien sur l’eau. Je trouve que c’est une action sculpturale profondément satisfaisante. Et puis, évidemment, j’aime beaucoup le surréalisme qui consiste à prendre des choses ordinaires et à les rendre aussi extraordinaires que possible. En ce qui concerne la boucle elle-même, je ne dirais pas qu’elle représente quoi que ce soit. Je travaille toujours de manière très sculpturale et contextuelle. Je n’opère pas souvent de manière trop conceptuelle. C’est comme ça que ça a toujours été, et cette approche fonctionne bien dans le domaine public. Ce n’est pas qu’elle soit intentionnellement diluée en termes d’intellect. C’est juste qu’elle n’est pas trop communicative d’une idée ou d’un concept particulier, et je pense qu’elle laisse le tout plus ouvert au plaisir, à l’accès et à l’interprétation. J’ai toujours aimé les boucles parce qu’elles offrent cette sorte de continuation d’un voyage. J’aime le fait que l’on continue dans la même direction, mais qu’il y ait un détour compliqué et gênant en cours de route, ce qui semble assez fidèle à la réalité.