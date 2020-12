Le statut de la Grande-Bretagne en tant que cinquième économie mondiale restera intact l’année prochaine malgré le choc causé par la pandémie et la sortie de l’Union européenne.

Dans le même temps, le Royaume-Uni restera proche du sommet des classements mondiaux de la croissance jusqu’en 2035 et ouvrira un fossé énorme sur la France alors que le secteur technologique du pays s’envole.

Ce sont les dernières prévisions à long terme du Centre de recherche économique et commerciale (CEBR). Dans la foulée de l’accord commercial historique de Boris Johnson, ils devraient aider à dissiper toute morosité sur les perspectives économiques du Royaume-Uni après un an de verrouillage pour lutter contre le coronavirus.

Les preuves suggèrent qu’au fur et à mesure que le vaccin entre en vigueur et que les économies accumulées lors de la pandémie sont réinjectées dans les dépenses et les investissements, la résilience du Royaume-Uni se manifestera et la production, les emplois et les revenus des ménages devraient rebondir. «Les gens oublient souvent que le plus grand secteur économique du Royaume-Uni est numérique et créatif», a déclaré Douglas McWilliams, vice-président du CEBR.

«Nous avons un énorme avantage concurrentiel dans ce secteur basé sur la technologie que la pandémie a fait avancer. La plupart de ces éléments sont à l’épreuve du Brexit, à condition que le Royaume-Uni continue d’attirer des personnes talentueuses.

Le taux de chômage du Royaume-Uni – à 4,8 pour cent de la population active – se compare également très favorablement à celui des partenaires commerciaux de l’UE à 8,4 pour cent, selon les données mondiales.

Le plus grand changement dans les prévisions du CEBR est la façon dont la Grande-Bretagne devance la majeure partie de l’Europe au cours des 15 prochaines années, à l’exception de l’économie allemande beaucoup plus grande.

«L’économie britannique continue d’être l’une des meilleures d’Europe malgré le Brexit», ont déclaré les économistes du CEBR.

«D’ici 2035, l’économie devrait être 23% plus grande que celle de son rival historique et voisin, la France. Parmi les prévisionnistes et les commentateurs du secteur privé, le CEBR a été précis dans le suivi de l’impact de la pandémie depuis le début de cette année.

Sa projection initiale en mars d’une perte de 4 pour cent de la production mondiale, soit 4,6 billions de livres sterling, a été largement confirmée par les données officielles. Il prévoit désormais une reprise robuste pour le monde entier, avec une croissance de 5,3% en 2021.

M. McWilliams a déclaré: « Nous pensons que lorsque le vaccin sera déployé, l’économie mondiale pourrait rebondir rapidement.

« Mes collègues ont calculé environ 200 milliards de livres sterling d’économies au Royaume-Uni à la suite de la pandémie qui attend d’être dépensée. Il y aura des accumulations similaires d’épargne ailleurs.

« Nous sommes plus inquiets qu’un rebond rapide conduise à l’inflation, les pénuries faisant grimper les prix. »

Andy Haldane, l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, a averti cette semaine que le Royaume-Uni avait besoin d’une « concentration laser » sur l’inflation pour empêcher le coût du service de sa montagne de dette de 2 billions de livres sterling de déraper.

« La dernière chose dont la Grande-Bretagne a besoin pour le moment est une mauvaise surprise d’inflation », a-t-il ajouté.

Les dernières données sur les prix à la consommation ne montrent aucun signe de problème avec une inflation en hausse de 0,3 pour cent d’une année sur l’autre.

Les plans de la Grande-Bretagne visant à déplacer l’attention du commerce de l’UE et à se mondialiser dans ses relations commerciales semblent bien opportuns étant donné la forme radicalement changeante de l’économie internationale.

Au grand dam de ceux qui blâment la Chine pour l’impact épouvantable du coronavirus, les prévisionnistes disent que la Chine a « mieux résisté à la tempête que les économies occidentales » et dépassera par conséquent l’économie américaine en termes de production de dollars en 2028 – cinq ans plus tôt que prévu auparavant.

L’Inde a pris du retard par rapport au Royaume-Uni et à la France en 2020, mais selon le CEBR, il devrait dépasser la Grande-Bretagne en tant que cinquième économie mondiale en 2024.