Les retombées du pay-per-view Royal Rumble de dimanche ont fait leur chemin dans la WWE Raw le 1er février lundi. Le premier match opposait Damian Priest et The Miz. Le deuxième match pour le titre RAW Tag Team Championship s’est déroulé entre Lucha House Party vs Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Pour le match par équipe féminine de la WWE, Asuka et Charlotte Flair contre Lana et Naomi contre Dana Brooke et Mandy Rose ont lutté. Sur WWE Raw, le quatrième match de la journée était entre Carlito et Jeff Hardy contre Elias et Jaxson Ryker. Jetons un coup d’œil aux résultats bruts de la WWE:

Damian Priest contre le Miz

Le match a commencé avec Damian dominant The Miz. Damian a été frappé par The Miz avec sa signature, la corde à linge assise. C’est alors que Damian est revenu dans le match en frappant sur la poitrine de The Miz.

Résultats: Damian Priest a vaincu The Miz

Match de championnat par équipe RAW: Lucha House Party contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin (c)

Au début du match, Gran Metalik et Lince Dorado de la Lucha House Party ont affronté Cedric et Shelton de The Hurt Business. Cédric a attaqué Gran, cependant, il a été contrôlé par Lince qui a ensuite été acculé par Shelton et Cedric. Après un peu plus d’action, Shelton s’est inscrit.

Résultats: Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont battu Lucha House Party

Match par équipe féminine de la WWE: Asuka et Charlotte Flair contre Lana et Naomi contre Dana Brooke et Mandy Rose

Dès le début du match, Mandy s’est taguée et a éliminé Naomi. Asuka a attaqué Mandy à la poitrine avec un genou qui courait et elle a été laissée tomber dans le coin. Ensuite, Charlotte et Lana se sont affrontées.

Résultats: Naomi et Lana ont battu Asuka et Charlotte, et Mandy et Dana

Carlito et Jeff Hardy contre Elias et Jaxson Ryker

Carlito et Elias se sont affrontés sur le ring où le premier a tordu les bras du second. Carlito a ensuite dominé Jaxson et finalement, il a sorti Jaxson et Jeff a frappé la bombe Swanton.

Résultats: Carlito et Jeff Hardy ont battu Elias et Jaxson Ryker

Alexa Bliss contre Nikki Cross

Nikki a dominé son adversaire en début de match. Ensuite, Alexa a attrapé Nikki et l’a frappée avec un tacle d’épaule. Elle a ensuite frappé sœur Abigail dans un DDT.

Résultats: Alexa Bliss a battu Nikki Cross

Randy Orton contre Edge

Dans le dernier match de la WWE Raw, Edge a commencé par attaquer Randy mais a été enlevé par Randy qui a ensuite commencé à frapper Edge. Randy frappe le coup de force et alors qu’il essayait de dominer Edge, cependant, après un peu plus d’action, Edge a attaqué le genou de Randy. Les deux se sont combattus férocement mais un seul a finalement été victorieux alors qu’Alexa Bliss a créé une distraction pour la Viper.

Résultats: Edge bat Randy Orton