Alex Beresford, de Good Morning Britain, épouse son fiancé lors d’une superbe cérémonie au sommet d’une falaise

GOOD Morning Britain Alex Beresford a épousé sa fiancée Imogen McKay lors d’une cérémonie époustouflante à Majorque.

Le météorologue et présentateur d’ITV, 41 ans, a prononcé ses vœux au coucher du soleil sur le domaine de Son Marroig au sommet d’une falaise.

Il a dit à Hello ! : “J’ai été époustouflé par la beauté de tout cela. Un de mes cousins ​​a dit que c’était comme être dans un film et c’était vraiment le cas. C’était incroyable du début à la fin. Mais le plus important, c’est que j’ai épousé la femme que j’aime.

Le lieu revêt une importance particulière pour le couple, qui s’est rencontré en août 2020.

Alex a proposé sur une plage voisine le jour du Nouvel An, et ils sont revenus pour dire leur je fais avec 100 de leurs proches.

Parmi eux se trouvait le fils d’Alex, Cruz, 12 ans, qui a été chargé d’être le porteur de l’anneau.

L’Australienne Imogen, 29 ans, qui travaille dans le commerce électronique, a déclaré : « J’étais impatiente d’épouser Alex. Le voir, ainsi que tous nos proches, dans ce cadre incroyable m’a rendu si émotif.

Le grand jour a été réservé peu de temps après la proposition d’Alex.

Et par une malheureuse coïncidence, tomba le même jour que les funérailles de la reine.

Soucieux de rendre hommage au monarque, Alex a commencé la journée en regardant la cérémonie à la télévision avant de porter son attention sur le mariage.