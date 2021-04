Alex Beresford a quitté les médias sociaux pour abus raciste après son désaccord à l’antenne avec Piers Morgan à propos de Meghan Markle.

Le présentateur météo de Good Morning Britain, 40 ans, note que ce niveau d’abus a commencé à la suite de son désaccord à l’antenne avec l’ancien collègue Piers Morgan lors de l’épisode du 9 mars de l’émission.

L’épisode a vu Alex critiquer la position de Piers sur Meghan Markle, duchesse de Sussex et évoqué la relation personnelle passée de Piers avec Meghan – ce qui a incité Piers à quitter brièvement le plateau de la série.

Piers a démissionné de l’émission plus tard dans la journée après des discussions avec ITV.

Au cours du débat, Alex avait également défendu les commentaires de Meghan dans son entretien avec Oprah Winfrey sur le racisme qu'elle a subi en tant que membre de la famille royale et ses problèmes de santé mentale.







(Image: pixel8000)



Cependant, depuis lors, il a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux, ce qui l’a incité à se retirer.

Écrivant dans The Telegraph, Alex a révélé l’impact que le «racisme implacable» en ligne a eu sur sa vie quotidienne.

Alex a écrit: « Je ne l’ai pas annoncé (comme l’ancien joueur d’Arsenal Thierry Henry l’a fait cette semaine quand il a publiquement quitté les médias sociaux, en réponse à un harcèlement raciste anonyme) mais j’ai été forcé de m’éloigner de Twitter et Facebook moi-même, parce que ça devenait trop. »

Il a ajouté qu'il était une «personne forte» mais «n'était pas faite d'acier» et que son expérience reflétait beaucoup à travers le pays en raison du racisme.









«La dure réalité, cependant, est que les médias sociaux ne sont que le reflet d’un problème plus important dans la société», note Alex, décrivant comment cela peut se produire sous différentes formes et provenir de toutes sortes de personnes autour de nous chaque jour.

Dans le même article pour le journal, Alex a également décrit comment sa propre mère avait perdu son emploi à cause de la couleur de sa peau.

Dans le débat très discuté avec Piers le 9 mars, Alex a déclaré à propos des Sussex: «Ils ont eu une très grande quantité de presse négative.

« Vous savez, j'ai regardé l'émission hier et, oui, ils avaient une bonne presse autour du mariage, mais quelle presse va détruire la journée spéciale de quelqu'un? »







(Image: ITV)



Alex a poursuivi: « Il y avait une mauvaise presse autour des fiançailles avant les fiançailles, et tout ce qui a suivi depuis a été incroyablement dommageable, très clairement, pour la santé mentale de Meghan et aussi pour [her husband, Prince Harry, Duke of Sussex].

« Et j’entends Piers dire [ Prince William, Duke of Cambridge ] a traversé la même chose mais, savez-vous quoi, les frères et sœurs vivent une tragédie dans leur vie et l’un d’eux ira tout à fait bien et l’éloignera.

«Et l’autre ne pourra pas y faire face aussi fortement et c’est clairement ce qui s’est passé avec Harry dans cette situation.

«Il a marché derrière le cercueil de sa mère à un âge tendre et tendre devant le globe.

« Cela va façonner un jeune garçon pour le reste de sa vie, donc je pense que nous devons tous prendre du recul. »







(Image: Getty Images)



Répondant aux remarques de Piers à propos de Meghan, Alex a déclaré: « Et je comprends que vous n’aimez pas Meghan Markle, vous l’avez dit si clairement à plusieurs reprises sur ce programme …

«Et je comprends que vous avez une relation personnelle avec Meghan Markle ou que vous en avez eu une et elle vous a interrompu.

«Elle a le droit de vous interrompre si elle le veut. A-t-elle dit quoi que ce soit à votre sujet depuis qu’elle vous a interrompu? Je ne pense pas qu’elle l’ait fait mais pourtant vous continuez à la saccager…»

Ces remarques ont incité Piers à se retirer, ce qui a vu le spectacle coupé en une pause publicitaire.







(Image: pixel8000)



Alors que Piers s’éloignait, Alex a noté: «Je suis désolé mais Piers jaillit régulièrement et nous devons tous nous asseoir ici et écouter.

«De 6h30 à 7h du matin hier, c’était incroyablement difficile à regarder.

«Il a la capacité de venir ici et de parler à partir d’une position qu’il ne comprend pas complètement…»

Sur le moment, Piers a écrit plus tard dans sa chronique du Daily Mail: «Je savais que ce n’était pas un bon look, le grand flocon de neige fuyant la confrontation. Et après réflexion, je n’aurais pas dû le faire.

« Mais dans le feu de l'action, dans mon état d'esprit plutôt tendu, cela me semblait la moins mauvaise option. »







(Image: Nouvelles et images de l'entreprise)



Après le départ et quand il était revenu sur le plateau, Alex et Piers avaient discuté de la course et Alex a dit qu’il estimait que Piers n’était pas raciste mais devait respecter «l’expérience vécue» de Meghan.

Cependant, Piers a rappelé dans sa chronique: « » Je ne vous sens pas raciste « , m’a-t-il dit, ce qui revenait à dire: » Je ne pense pas que vous avez battu votre femme « . »

Piers a également critiqué la notion d ‘«expériences vécues» de racisme si elles ne sont pas fondées sur des événements factuels.

Depuis le départ de Piers, le Sun a rapporté plus tôt cette semaine qu’Alex n’avait pas formellement demandé à remplacer Piers.







(Image: ITV)







La source note, cependant, qu’Alex « a discrètement fait savoir qu’il était plus qu’heureux et capable de devenir présentateur si et quand il en avait besoin ».

Le journal a également affirmé que l’émission serait désormais construite autour de l’ancienne co-présentatrice de Piers, Susanna Reid.

