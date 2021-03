« Au cours des dernières années, Piers et moi avons eu une relation à l’antenne animée et effrontée. Nous voulions tous les deux être dans l’émission mardi matin, et grâce à nos conversations très publiques sur Twitter, nous savions tous les deux à quel point nos opinions divergent sur le traitement de Harry et Meghan avant et après l’interview qui a divisé le monde.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy