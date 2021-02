Alex Bain de Corrie a expliqué comment sa petite fille l’a aidé à traverser le verrouillage.

L’acteur de Simon Barlow, 19 ans, a accueilli sa fille Lydia en 2018 avec son ex-petite amie Levi Selby.

Et le fier papa a été en mesure de passer plus de temps que jamais avec elle au cours de la dernière année après que le premier verrouillage a vu Corrie s’arrêter.

Les restrictions ont également signifié qu’Alex n’a pas voyagé aussi souvent pour voir sa petite amie Mollie, qui vit juste de l’autre côté de la frontière galloise.

Alex a rappelé à divers médias, dont Manchester Evening News: «Quand nous étions absents pendant tout ce temps, sans travailler, je me sentais un peu perdu parce que je travaillais tout le temps et il est difficile de sortir de ce rythme de travail.









«Je me souviens encore de m’être levé le jour après que nous ayons fini de penser que je devais être prêt pour le travail et de me souvenir, ‘oh non, nous partons à cause de Covid’.

Il a ajouté: «Je suis ce genre de personne qui aime voir des gens que je n’ai pas vus depuis un moment, surtout quand j’ai terminé mes cours universitaires.

«J’ai terminé toutes mes études universitaires en ligne. Je n’ai jamais vu aucun de mes amis et certains d’entre eux sont partis en Écosse, à Londres et certains sont même partis à l’étranger et je ne les ai pas vus.

« C’était difficile et de ne pas pouvoir voir ma partenaire parce qu’elle ne vit pas en Angleterre. Elle vit juste de l’autre côté de la frontière galloise », a poursuivi Alex.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Nous avons passé peut-être les trois quarts de notre relation à ne pas être physiquement capables de nous voir. C’était difficile mais j’ai évidemment FaceTime et Zoom. »

Et Alex, natif de Blackburn, a déclaré à propos de sa famille: «J’ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille parce que je partais toujours à travers le pays pour voir ma petite amie et revenir.

«Je n’ai jamais vraiment le temps de m’asseoir et de me détendre, de boire une bière et de parler à ma famille.















«Surtout avec ma fille Lydia, nous venons de regarder constamment des films ici chez moi, donc c’est génial.

« Elle me fait continuer. »

Alex a également révélé que lui et Mollie jouaient ensemble sur Animal Crossing, car les réglementations les empêchent de voyager.

Pendant ce temps, les fans craignent que le personnage Simon ne soit entraîné dans un endroit sombre par le nouveau venu de Weatherfield et seigneur de la drogue Harvey.