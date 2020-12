Le président Donald Trump a fait rage à la FDA pour avoir mis si longtemps à approuver le vaccin COVID de Pfizer vendredi matin et leur a ordonné de « cesser de jouer à des jeux et de commencer à sauver des vies » alors que le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que l’approbation officielle pourrait encore prendre « quelques journées’.

Un panel de 23 scientifiques indépendants a voté en faveur du vaccin jeudi et l’a recommandé à la FDA après une journée de longues et interminables discussions pour savoir s’il est sûr ou non.

Mais la FDA ne l’a toujours pas officiellement approuvée et les premières doses n’ont pas encore été distribuées, même si le Royaume-Uni et le Canada lui ont donné le feu vert.

Santé et services humains Alex Azar dit que la FDA a déclaré à Pfizer qu’elle « avait l’intention d’approuver » son vaccin COVID après une attente atroce de deux semaines et demie, mais inexplicablement, elle ne l’a toujours pas et il n’y a toujours pas de date pour le moment où le les premiers le recevront en Amérique.

Parler sur Bonjour Amérique, il a dit: «J’ai de bonnes nouvelles pour vous. Il y a peu de temps, la FDA a informé Pfizer qu’elle avait l’intention de procéder à l’approbation de son vaccin.

« Dans les prochains jours, probablement, alors que nous travaillons pour négocier avec Pfizer les informations dont les médecins ont besoin pour prescrire de manière appropriée, nous devrions voir l’autorisation et nous travaillerons avec Pfizer pour l’expédier afin que nous puissions voir des personnes se faire vacciner. Lundi, mardi de la semaine prochaine.

Une fois distribué aux États, chaque État doit établir son propre calendrier et planifier sa distribution parmi la population.

CALENDRIER DU VACCIN PFIZER 18 novembre: Pfizer annonce que son vaccin est efficace à 94% 23 novembre: Pfizer soumet les données d’essai à la FDA pour approbation d’urgence 3 décembre: Le Royaume-Uni approuve le vaccin Pfizer 7 décembre: Les premières doses sont administrées en Angleterre 8 décembre: La FDA publie une analyse préliminaire indiquant que le vaccin est sûr et efficace mais ne l’approuve toujours pas 9 décembre: Le Canada approuve le vaccin 9 décembre: Jour le plus meurtrier pour les États-Unis avec 3045 morts 10 décembre: Le comité consultatif de la FDA se réunit pour discuter du vaccin

Vendredi matin, la FDA a publié une déclaration affirmant qu’elle travaillait à approuver le vaccin rapidement.

« À la suite des résultats positifs de la réunion du comité consultatif d’hier concernant le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19, la Food and Drug Administration américaine a informé le promoteur qu’elle travaillera rapidement à la finalisation et à la délivrance d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

« L’agence a également informé les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’opération Warp Speed, afin qu’ils puissent exécuter leurs plans de distribution de vaccins en temps opportun », a déclaré le commissaire Steve Hahn dans un communiqué vendredi matin.

À New York, par exemple, le gouverneur Cuomo a déclaré qu’il commencerait à distribuer les vaccins le 15 décembre, en commençant par le personnel des maisons de retraite, les résidents et les travailleurs de la santé.

Azar a déclaré que les premiers coups de feu dans le bras seraient les 14 ou 15 décembre.

« Nous envisageons de vacciner 20 millions d’Américains dans les prochaines semaines, 50 millions d’ici la fin janvier.

«Nous pensons que nous pourrions avoir 100 millions de vaccinations dans le bras d’ici la fin du mois de février.

« Les produits ne cessent de se déployer, surtout si nous arrivons à ajouter AstraZeneca et Johnson & Johnson à notre arsenal », a-t-il déclaré.

Selon ce calendrier, avec optimisme, cela signifierait que moins d’un tiers de la population américaine serait vaccinée d’ici la fin du mois de février.

Cependant, tous les experts disent qu’au moins 75% de la population doit être vaccinée à vie pour revenir aux niveaux pré-pandémiques et on ne sait pas combien de temps cela prendra ou si cela le sera un jour.

Pfizer a soumis à la FDA pour approbation d’urgence le 23 novembre. C’est le nombre de personnes décédées depuis lors du COVID

Il reste un énorme scepticisme autour du vaccin contre lequel les scientifiques tentent maintenant de lutter.

Vendredi matin, l’ancien directeur du CDC, le Dr Rich Besser, a déclaré à Today: « Il y avait un sentiment écrasant qu’il s’agissait d’un vaccin très sûr et efficace et que la FDA devrait l’approuver.

Les scientifiques du panel d’hier ont également tous voté que le vaccin était sûr.

«Un EUA est un point de départ, mais selon toute vraisemblance, la FDA demandera à l’entreprise de continuer à faire des études supplémentaires.

«Il y avait un sentiment écrasant qu’il s’agissait d’un vaccin très sûr et efficace et que la FDA devrait l’approuver», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en disant que le fait qu’il ait été déployé rapidement était préoccupant et que la FDA demandera probablement à Pfizer de continuer à étudier les participants à l’essai pour obtenir plus d’informations.

«Nous n’avons jamais eu un vaccin approuvé aussi rapidement et cela suscitera de nombreuses inquiétudes pour de nombreuses personnes. Ces préoccupations doivent être prises en compte.

«Vous ne pourrez pas répondre à ces préoccupations en diffusant simplement des publicités disant » tout le monde reçoit ce vaccin « .

« Il faudra des dollars fédéraux pour que les communautés et les États puissent travailler avec tout le monde pour comprendre quelles sont les préoccupations des gens, qui sont les leaders de confiance dans chaque communauté, ce qui doit être fait.

« Ceci est approuvé sur la base de deux mois de données de sécurité, ce qui n’est pas beaucoup et comme nous l’avons vu au Royaume-Uni, ils détectaient des problèmes chez les personnes qui avaient des réactions allergiques sévères. »