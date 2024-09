Alex Anzalone revient du protocole sur les commotions cérébrales

Les Lions de Détroit n’ont pas marqué autant de points lors de leur défaite de la semaine 2 contre les Buccaneers de Tampa Bay que lors de leur victoire de la semaine 1 contre les Rams de Los Angeles, mais le coordinateur offensif Ben Johnson a déclaré que leur jeu global en attaque était meilleur.

« Nous avons eu plus de points positifs en tant qu’individus que la semaine précédente, donc comme le dit l’entraîneur (Dan Campbell), notre objectif est de nous améliorer individuellement », a déclaré Johnson. « C’est certainement arrivé en attaque. »

Les Lions ont déplacé le ballon de manière plus constante et ont évité les trois-et-outs qui les ont tourmentés contre les Rams, mais Johnson a déploré les malheurs bien documentés de son équipe dans la zone rouge contre Tampa – les Lions n’ont converti qu’un seul des sept voyages à l’intérieur des 20 en un touchdown – et a déclaré que son unité doit jouer un meilleur football complémentaire.

Johnson a admis qu’il avait besoin d’avoir un meilleur plan dans la zone rouge pour le match de cette semaine contre les Cardinals de l’Arizona, mais il a minimisé l’urgence d’impliquer davantage l’ailier rapproché Sam LaPorta en attaque.

LaPorta n’a réalisé que six réceptions pour 58 yards en deux matchs après avoir terminé deuxième de l’équipe en réceptions (86) et en yards de réception (889) la saison dernière.

IL EST EN PLEINE DÉCHIRURE :Aidan Hutchinson, défenseur des Lions de Détroit, à la poursuite d’un record de sacks en NFL : « Cela a toujours été l’un de mes objectifs »

« La semaine dernière, c’était (Amon-Ra) St. Brown, cette semaine c’est LaPorta, la semaine prochaine ce sera quelqu’un d’autre », a déclaré Johnson. « C’est la nature des choses. C’est ce que nous avons en ce moment. Nous avons beaucoup d’armes et il est difficile de garantir à quelqu’un cinq à huit cibles à chaque match, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. »

Johnson a cité comme exemple le cas des Lions qui ont forcé Josh Reynolds à recevoir le ballon lors de la 18e semaine de la saison régulière l’année dernière. Les Lions voulaient que Reynolds obtienne des incitations contractuelles pour les yards et les réceptions, mais ils n’ont pas pu lui donner suffisamment de ballons pour y parvenir avant la dernière possession du match.

« C’est toujours le même message, les gars qui sont actifs le jour du match, nous avons des jeux pour tous ceux qui sont les receveurs principaux, tous, et quand nous appelons ce numéro, cela dépend vraiment de la défense avec laquelle nous sommes alignés », a déclaré Johnson. « (Jared Goff) ne se soucie pas de donner le ballon à un certain gars, il se soucie d’exécuter ce jeu particulier. »

Le plan de Fipp

La nouvelle règle de la NFL sur les coups d’envoi n’a pas vraiment changé la tendance des équipes à effectuer des touchbacks. Au cours des deux dernières semaines, les équipes de la NFL ont effectué des touchbacks sur 67,1 % de leurs coups d’envoi, selon ESPNet les Lions ont l’un des taux de touchback les plus élevés de la ligue à 90 % (et leur seul coup d’envoi qui n’a pas abouti à un touchback était une erreur).

Alors que beaucoup ont proposé de déplacer les touchbacks de la ligne des 30 à 35 yards pour encourager davantage de retours, le coordinateur des équipes spéciales des Lions, Dave Fipp, a proposé une suggestion alternative jeudi.

« J’espère qu’ils inciteront davantage l’équipe de couverture de coups de pied qu’ils ne le sont actuellement, c’est sûr », a-t-il déclaré. « Et je pense qu’une façon d’y parvenir est de déplacer le touchback vers les 35 mètres, mais une autre façon d’y parvenir est également de pousser le groupe de couverture 5 mètres plus loin, ce qui les inciterait (à botter un ballon retournable dans la zone d’atterrissage).

« Gardez le touchback à 30 yards, poussez le groupe de couverture de 5 yards supplémentaires, puis théoriquement, leur début de drive devrait être 5 yards plus mauvais. Et puis le touchback resterait toujours à 30 yards. Les attaques n’apprécieraient pas autant, donc il y a un moyen de rendre les défenses heureuses tout en faisant avancer le jeu. »

La NFL a consulté les coordinateurs des équipes spéciales lors de la refonte des règles de coup d’envoi cette intersaison, et elle le fera probablement à nouveau lorsqu’elle réexaminera le jeu cet hiver. La ligue a vanté la probabilité d’améliorer les départs en attaque dans le cadre de la nouvelle règle comme un moyen d’augmenter le nombre de points marqués, et Fipp a reconnu qu’elle ne voudrait peut-être rien faire pour affecter cela.

« En fait, ils veulent que le ballon parte le plus loin possible vers l’avant », a-t-il déclaré. « Ils veulent que les équipes s’y mettent en quatrième tentative, ce qu’elles font davantage au milieu du terrain, ils veulent que les équipes ne bottent pas trop, ils veulent que les équipes botent de longs field goals, tout ça. Ils veulent des points. »

Rêver du Super Bowl

C’était une réplique un peu désinvolte dans une réponse à une question sur la nécessité pour les Lions de couvrir davantage de retours pour se préparer à jouer par mauvais temps lorsque les coups de pied sont plus difficiles en fin d’année, mais Fipp a donné un autre exemple des Lions qui ont embrassé leurs aspirations au Super Bowl cette année.

« Je pense que nous jouons environ 14 matchs en salle, donc nous n’avons pas l’intention de jouer beaucoup à l’extérieur », a déclaré Fipp. « Le Super Bowl a lieu à la Nouvelle-Orléans, donc c’est un autre match en salle. Mais je pense que cela fait partie du programme. »

PRENDRE SUR LE MENTON :Dave Fipp des Lions : « J’aurais pu faire beaucoup de choses différemment » à propos du penalty coûteux contre Tampa

Les Lions disputeront trois matchs en extérieur où la météo pourrait être un facteur : contre les Packers de Green Bay le 3 novembre, les Bears de Chicago le 22 décembre et les 49ers de San Francisco le 30 décembre.

S’ils accèdent aux séries éliminatoires en tant que tête de série de la NFC, ils s’assureraient de rester à l’intérieur pendant toute la durée des séries.

Anzalone reprend l’entraînement

Alex Anzalone est revenu à l’entraînement jeudi après avoir subi une blessure au cerveau lors d’une collision casque contre casque avec son coéquipier Derrick Barnes contre Tampa.

Anzalone est sur la bonne voie pour revenir dimanche, sauf contretemps, mais le coordinateur défensif Aaron Glenn a déclaré qu’il avait une grande confiance dans le secondeur de deuxième année Jack Campbell pour gérer les tâches du point vert si Anzalone ne respecte pas le protocole de commotion cérébrale.

« Je l’ai dit tout le temps, mais j’ai pleinement confiance dans cette salle de secondeurs », a déclaré Glenn. « Jack a fait du bon travail pour nous, depuis les OTA jusqu’au camp d’entraînement, en soutenant Alex et en étant capable de prendre toutes les décisions et de se tenir devant le groupe, donc je n’ai aucun problème avec ça. »

Glenn a également déclaré qu’il était satisfait de la façon dont le nose tackle DJ Reader a joué lors de ses 25 clichés contre les Bucs la semaine dernière lors de son premier match de retour après une déchirure du quadriceps dont il a souffert la saison dernière avec les Bengals de Cincinnati.

« Quand il s’agit de quelqu’un qui peut prendre des blocs, quand il s’agit de quelqu’un qui peut réellement pousser la poche, et je suis sûr que vous l’avez vu, je veux dire, il a été proche d’un sack peut-être deux fois dans cette situation, donc cet athlétisme sournois qu’il a, ça s’est vu », a déclaré Glenn. « Mec, quand cet homme commencera vraiment à rouler, je pense que ce sera quelque chose à dire avec ces gars-là. »

