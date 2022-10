Alex Albon prêt à revenir pour la course de Singapour après une procédure d’appendicite

Le pilote de Formule 1 Alex Albon sera de retour pour l’équipe Williams lors du Grand Prix de Singapour ce week-end après s’être remis d’une appendicite.

La F1 a publié un message mercredi sur Twitter disant “Alex Albon sera de retour au volant de sa Williams.”

Albon a raté la dernière course du GP d’Italie il y a trois semaines après avoir été hospitalisé pour une appendicite. Il avait participé à l’entraînement de vendredi à Monza, puis était tombé malade et avait été opéré samedi.

Le pilote néerlandais Nyck De Vries est intervenu et a bien conduit pour terminer à la neuvième place.

Williams a déclaré plus tard qu’Albon avait souffert d’insuffisance respiratoire après son opération et qu’il avait été transféré dans une unité de soins intensifs.

“Tout d’abord, je voudrais juste remercier tout le monde pour tous leurs messages et leur soutien pendant le week-end du Grand Prix d’Italie”, a déclaré Albon sur le site Internet de F1. “Ma préparation pour Singapour a été un peu différente de la normale, mais je me sens bien et j’ai tout fait pour être prêt pour l’une des courses les plus physiques du calendrier.”

Le joueur de 26 ans Albon est impatient de participer au circuit urbain de Marina Bay, mais s’attend à une période difficile lors de la course de nuit sur une piste sinueuse avec une chaleur et une humidité élevées.

“Je ne sous-estime pas l’ampleur du défi que cela représente être, mais j’ai hâte de prendre la piste vendredi et de reprendre le volant », a-t-il déclaré. “C’est un super circuit urbain et la course la plus proche de chez moi en Thaïlande, donc je suis vraiment ravi d’être ici et de voir les fans qui se sont déplacés.”

