Alex Albon et Max Verstappen expriment l’inquiétude de la F1 concernant la répression de la FIA sur les déclarations politiques

Le pilote de Williams Racing, Alex Albon, partage ses inquiétudes concernant les déclarations politiques de la FIA car il pense que les pilotes ont utilisé leur voix de manière correcte la saison dernière pour résoudre certains problèmes.

Alex Albon dit que les pilotes de Formule 1 sont “confus” et “préoccupés” par la répression de la FIA sur les déclarations politiques cette saison.

Dans un changement de règle pour 2023, tous les pilotes ont été interdits de faire des “déclarations politiques, religieuses et personnelles” sans l’approbation préalable de l’instance dirigeante du sport.

Cette décision a déjà été critiquée par de nombreux pilotes, dont Albon lors du lancement de la nouvelle livrée de Williams lundi.

“Je pense plus que tout, c’est un peu de confusion”, a déclaré le pilote anglo-thaïlandais Sky Sports Nouvelles.

“L’année dernière, nous nous sommes concentrés sur l’initiative We Race As One et je pense que nous avons fait du bon travail pour résoudre certains problèmes dans le monde. Nous utilisons nos profils de la bonne manière.

“Nous allions peut-être sur des circuits légèrement controversés, mais nous gérions cela en abordant des sujets dans ces endroits qui, selon nous, nécessitaient une prise de conscience.

“Il semble que nous ayons un peu reculé là-dessus maintenant. Il y a très probablement un point de vue différent entre les pilotes, la FIA – mais aussi la F1. Nous devons comprendre et en parler.”

Albon a ajouté à la presse écrite que les pilotes avaient besoin de “clarté” et que “nous sommes tous concernés”.

Ses commentaires font suite à ceux du champion du monde Max Verstappen.

Verstappen a déclaré lors du lancement de Red Bull qu’il n’était pas “franc”, mais a néanmoins déclaré que la répression n’était pas nécessaire car les pilotes “devraient être autorisés à parler”.

“Tout le monde est différent, donc les gens sont plus francs que les autres”, a déclaré Verstappen. “Je ne suis normalement pas aussi franc – tout d’abord, il est difficile en tant que pilote de course de s’engager pleinement dans tout cela et de s’assurer que vous connaissez les faits.

“Mais je ne pense pas [the rule] est nécessaire, parce que d’une certaine manière, vous vous assurez que les gens n’ont pas le droit de parler et je pense que nous devrions être autorisés. C’était probablement un peu inutile.”

