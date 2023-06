Alessio Russo: Mary Earps de Man Utd admet qu’il est difficile de voir l’attaquant anglais partir avant le changement d’Arsenal | Nouvelles du football

Mary Earps admet qu’il est difficile de voir Alessia Russo quitter Manchester United avant son transfert à Arsenal, rival de la Super League féminine.

Russo a décidé de laisser son contrat Man Utd expirer après avoir échoué à conclure un nouvel accord avec le club et devrait maintenant rejoindre Arsenal en tant qu’agent libre.

Les Gunners, qui ont terminé neuf points derrière les finalistes de Marc Skinner au cours de la saison qui vient de s’écouler, ont fait deux offres record du monde pour signer Russo en janvier, mais Man Utd les a rejetées et va maintenant perdre leur attaquant vedette pour rien.

La gardienne de but de Man Utd et de l’Angleterre Earps a apporté son soutien à Russo bien qu’elle soit contrariée par son départ.

« Bien sûr, c’est triste », a déclaré Earps Sky Sports Nouvelles lors d’un événement financé par la Loterie nationale dans sa ville natale de Nottingham. « Alessia et moi sommes de bons amis, donc évidemment c’est un endroit difficile à vivre.

« Mais en fin de compte, je veux juste la soutenir – elle doit faire ce qui est bon pour sa carrière. Je sais que cela peut ressembler à une chose de l’extérieur, mais on ne sait jamais ce qui se passe pour quelqu’un.

« Il y a une version complètement différente de l’histoire que vous n’entendrez pas à moins que vous ne lui parliez. Je ne peux pas répondre à ces questions.

« Le plus important, c’est qu’Alessia soit heureuse. Nous serons amies pendant longtemps, donc je la soutiendrai quoi qu’elle fasse. »

Analyse: « L’offre de Man Utd est trop tardive pour tenter Russo »

Le journaliste de Sky Sports News, Anton Toloui :

Alessia Russo allait toujours être une joueuse recherchée par les meilleures équipes du football mondial. Arsenal la signer serait un énorme coup.

Ils semblent avoir combattu la concurrence des plus grands clubs des États-Unis et d’Europe alors qu’ils cherchent à revenir au sommet de la WSL.

Manchester United a souhaité bonne chance à Russo dans ses projets futurs et il n’y a pas de rancune entre les deux parties. Mais les négociations, qui ont duré un an et demi, ont engendré des frustrations de part et d’autre.

United a proposé à Russo un accord « considérable » pour devenir le joueur le mieux payé du club, mais il a été estimé que l’offre finale arrivait trop tard.

La sortie de Russo, plus le départ prévu d’Ona Batlle pour Barcelone, laisse United avec deux énormes trous à combler alors qu’ils cherchent à s’appuyer sur la deuxième place de la saison dernière dans la ligue. Le club devra dépenser gros s’il veut remplacer deux des meilleures stars de la ligue.

Quant à Arsenal, l’arrivée prévue de Russo renforce une force de frappe stupéfiante, surtout lorsque Vivianne Miedema et Beth Mead sont suffisamment en forme pour revenir.

