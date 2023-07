Alessia Russo signe pour Arsenal après le départ de Man United

Arsenal a confirmé la signature de la star anglaise Alessia Russo sur un contrat à long terme, le club du nord de Londres annoncé mardi.

Russo, qui se rendra au Coupe du monde féminine cet été, et est une signature marquante pour Arsenal après sa sortie de Manchester United après l’expiration de son contrat à Old Trafford.

Arsenal a fait deux offres pour Russo, 24 ans, en janvier – dont l’une comprenait des frais record du monde – mais les deux offres ont été rejetées par United, qui espérait garder son attaquant vedette mais l’a vue devenir agent libre cet été après les pourparlers contractuels ont échoué.

Arsenal a depuis vu la concurrence de Lyon et de Washington Spirit pour obtenir sa signature.

Alessia Russo a rejoint Manchester United en 2020. Visionhaus/Getty Images

« Je suis vraiment excité d’être ici et j’ai hâte de commencer », a déclaré Russo dans un communiqué. « Je veux gagner des trophées – comme tout le monde dans ce club. J’ai hâte de rester coincé et de grandir en tant que joueur. C’est un nouveau défi et un nouvel environnement. »

Russo a été prolifique dans le Super Ligue féminine, mais a également été une figure clé du triomphe de l’Angleterre à l’Euro 2022 l’été dernier. Elle a tenu le rôle de remplaçante de l’impact et a réussi à marquer quatre buts dans le tournoi, dont un but mémorable en talonnade contre la Suède en demi-finale.

À Arsenal, elle renforcera une équipe d’attaquants qui comprend déjà le duo blessé Vivianne Miedema et Beth Mead, ainsi que Katie McCabe, Lina Hurtig, Caitlin Foord et Stina Blackstenius.

« Je pense que la croissance du football féminin a été incroyable, mais surtout dans un club comme Arsenal. » Russo a ajouté. « La vente à guichets fermés contre Wolfsburg aux Emirats la saison dernière a été fantastique, et je suis vraiment ravi de faire partie de ce club. »

Russo a commencé sa carrière à l’académie de Chelsea avant de déménager aux États-Unis pour jouer au football universitaire à North Carolina Tar Heels.

À son retour en Angleterre, elle a signé pour United en 2020 – le club qu’elle a soutenu dans son enfance – et a ensuite marqué 26 buts en 59 apparitions. Au niveau international avec l’Angleterre, elle affiche 11 buts en 21 matches.

Les informations de Mark Ogden d’ESPN ont contribué à cette histoire.