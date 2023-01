Alessia Russo: l’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre “encore juste Alessia” malgré la nomination de Puskas pour un but en talonnade | Nouvelles du football

D’un seul mouvement de sa botte droite, l’Anglaise Alessia Russo est devenue un nom familier.

Après avoir raté un gardien lors de la demi-finale des Championnats d’Europe contre la Suède, peu d’attaquants tenteraient même une finition talonnée, sans parler d’en produire une qui se niche au fond du filet.

Russo était dos au but, entre deux défenseurs. Deux autres sur la ligne, dont le gardien. Tous ont regardé le joueur de 23 ans mettre la talonnade entre les jambes du gardien Hedvig Lindahl pour assurer la place des Lionnes en finale.

La vidéo, naturellement, est devenue virale – et les distinctions continuent de venir. La finition exquise de Russo est l’un des 11 buts nominés pour le prix Puskas de la FIFA 2022 – décerné chaque année pour le meilleur but de l’année.

Russo a réussi une finition exquise lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro contre la Suède





La frappe a traversé les jambes du gardien suédois et dans le filet





Mais les hauteurs d’être reconnu sur la scène mondiale n’ont rien fait à l’ego de Russo.

“Je me vois toujours comme Alessia. J’ai grandi dans une petite ville”, dit-elle. “Ma famille est si proche de moi, je pense que c’est tout à leur honneur – et à moi-même je suppose – que je suis une personne très légère et facile à vivre, mais j’ai des attentes très élevées.

“Même des prix comme celui-ci: ça fait toujours bizarre d’être nominé. J’espère continuer et réaliser bien plus que cela. En tant que footballeuse et juste la personne que je suis, je dois rester ancrée et avoir de plus grands rêves à réaliser .”

La reconnaissance sur la liste restreinte n’est qu’un autre exemple de la popularité croissante du football féminin.

Beth Mead a remporté le prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC l’année dernière, et deux autres joueuses (Amandine Henry de Lyon et Salma Paralluelo de Barcelone) sont sur la liste Puskas avec Russo – la quatrième année consécutive, trois femmes ont été nominées. Lorsque la compétition a débuté en 2009, il a fallu deux ans avant que la première joueuse ne figure sur la liste.

Alessia Russo dit qu’elle a réagi instinctivement pour marquer son but sensationnel en talonnade lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre la Suède.



Le prix a déjà été remporté par Cristiano Ronaldo, Neymar et Zlatan Ibrahimovic – et c’est un prix qui a échappé à Wayne Rooney et même Lionel Messi.

“Tous ces noms sont des héros pour moi en grandissant”, a déclaré Russo. ” Carli Lloyd [nominated for the award in 2015] était aussi un grand joueur que j’adorais regarder quand j’étais enfant.

“Même les joueurs qui sont partants maintenant… [Kylian] Mbappe – j’adore le regarder jouer – et Richarlison aussi, ce sont tous les meilleurs buteurs. Pour moi, en tant que jeune attaquant, j’admire ce genre de joueurs. Avoir même votre nom dans le mélange des légendes qui ont disparu dans le passé est un véritable honneur.”

Le prix Puskas de la FIFA pour le meilleur but de l’année n’a jamais été remporté par une joueuse





Que Russo remporte ou non le prix Puskas, son but contre la Suède restera probablement un but emblématique dans l’histoire du football féminin.

Cela montre non seulement la qualité qui existe dans le jeu féminin, mais aussi la confiance que les jeunes joueuses ont pour montrer leurs compétences. Dans les jours qui ont suivi le but de Russo contre la Suède, les jeunes de Bearsted – son club d’enfance – s’entraînaient à la talonnade.

“Je ne sais pas pourquoi, mais ils voulaient juste l’ajouter à leur session ! C’était donc vraiment cool – on m’a envoyé quelques belles vidéos de tout cela, ce qui était adorable”, ajoute Russo.

“Juste des tas de jeunes enfants qui le recréent, c’est la chose la plus importante pour moi. Tout notre message pour l’Euro était que nous voulions inspirer la prochaine génération de jeunes garçons et filles, et quand j’étais enfant, je me souviens avoir essayé de recréer les objectifs des gens que j’ai vus. en Coupe du monde ou en Ligue des champions, donc pour eux, faire mon objectif était un peu un moment de ‘pince-moi’.”

Les présentateurs de Sky Sports News ont tenté de recréer le but sensationnel en talonnade d’Alessia Russo contre la Suède !



Et avec la nomination de Russo la même semaine alors que des foules exceptionnelles assistaient aux matchs de la Super League féminine à l’Emirates Stadium et au Leigh Sports Village, l’attaquante pense que des buts comme le sien sont l’une des raisons pour lesquelles tant de fans affluent à travers les tourniquets.

“Notre football parle maintenant”, dit-elle. “Après les Euros et les performances de cette saison dans la WSL, nous attirons nos propres foules en jouant au football agréable et en nous connectant avec elles [the fans].

“C’est une partie très importante du football féminin – nous apprécions tellement nos fans parce que nous avons été là quand il n’y en avait pas beaucoup. Plus nous en avons, semaine après semaine, nous aimons leur dire” merci ” et leur faire sentir qu’ils font partie du club.”

Russo a marqué pour Manchester United contre Liverpool devant une foule record de la WSL pour le domicile de Leigh Sports Village dimanche





La grande question est donc : Russo peut-il gagner le prix ? Avec les objectifs de la Coupe du monde et de la Ligue des champions à affronter, ce sera difficile. Après tout, aucune femme n’a jamais remporté le prix Puskas et seules trois joueuses ont été nommées parmi les trois premières.

“Avoir trois femmes en lice pour le prix, c’est énorme. Que l’une d’entre nous gagne, ce serait incroyable et montrerait à quel point le jeu a progressé”, dit-elle.

“La compétition est extrêmement élevée, certains des objectifs sont ridicules. Mais ce serait incroyable, ce serait formidable pour une femme de remporter ce prix. Mais je suis sûr que les fans voteront pour celui qu’ils pensent être leur favori, alors nous verrons ce qui se passera.”

Votez pour les trois meilleurs buts de 2022 pour désigner le vainqueur du prix Puskas de la FIFA sur le site Web de la FIFA ici.