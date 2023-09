Alessia Russo : Jonas Eidevall soutient le nouvel attaquant pour marquer « beaucoup de buts » pour Arsenal après son transfert estival de Man Utd | Actualités footballistiques

Jonas Eidevall fait confiance à la recrue vedette Alessia Russo pour avoir un impact important dans la WSL cette saison.

L’attaquant anglais a rejoint son rival Manchester United cet été, Arsenal affrontant une multitude de clubs à travers l’Europe et les États-Unis.

« Je suis évidemment ravi d’accueillir un grand talent comme Alessia dans le club », a déclaré Eidevall en exclusivité. Sports aériens.

« Je la vois comme une attaquante complète, elle peut faire tout ce que vous voulez qu’un numéro 9 fasse. Une chose qui me frappe après avoir travaillé avec elle, c’est qu’elle a une qualité de finition incroyable.

« Cela renforce ma conviction qu’elle est quelqu’un que nous pouvons développer pour devenir une joueuse qui marque beaucoup de buts en championnat. Avec le temps, je suis convaincu que cela se produira. »

La quête du titre d’Arsenal la saison dernière a été contrecarrée par les blessures au ligament croisé antérieur de certains de ses meilleurs joueurs.

Beth Mead, cependant, est en lice pour jouer contre Liverpool le premier jour de la saison, le 1er octobre. Vivianne Miedema pourrait être de retour d’ici la fin octobre et Leah Williamson devrait revenir au cours de la nouvelle année.

« Quand les joueurs reviennent, le premier sentiment est l’excitation, on est content pour eux », sourit Eidevall.

« Ils ont travaillé incroyablement dur pendant leur rééducation et ils sont prêts à réintégrer l’équipe.

« La chose la plus simple est de s’attendre à ce que la joueuse revienne exactement au même niveau qu’elle avait avant sa blessure. C’est très rarement en réalité.

« Nous avons besoin d’approches individuelles envers les joueurs et de la manière dont nous les aidons à revenir à ce niveau.

« Je suis également prêt à travailler dur pour les aider, éventuellement, à atteindre un niveau encore plus élevé. »

Image:

Jonas Eidevall espère que Beth Mead pourra jouer un rôle dans le match d’ouverture d’Arsenal de la saison WSL.





Mead – meilleure buteuse de l’Euro de l’année dernière – était dans la forme de sa carrière avant sa blessure au LCA en novembre.

Elle était une remplaçante inutilisée lors des deux matches de qualification d’Arsenal pour la Ligue des Champions plus tôt ce mois-ci, et Eidevall admet qu’il doit être prudent avec l’attaquant anglais.

« Je ne veux pas être trop prudent, mais les éliminatoires de la Ligue des champions étaient la première fois qu’elle assistait à un entraînement complet en équipe.

« Il faut évidemment plus d’une séance d’entraînement avant de jouer des minutes de match. Compte tenu de cela et étant donné qu’elle n’a pas connu de revers depuis, elle se rapproche de plus en plus. »

Arsenal vise à mettre fin à la séquence de quatre années consécutives de victoires de Chelsea en WSL et s’est fortement renforcé pendant l’intersaison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jen Beattie, Izzy Christiansen et Rachel Yankey visitent les coulisses de la journée des médias d’Arsenal, discutant avec des invités très spéciaux, discutant de tout ce qui concerne la pré-saison et de leurs prédictions pour la prochaine saison de WSL.



Laia Codina, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, Amanda Ilestedt – fraîchement élue meilleur onze de la Coupe du monde avec la Suède – et l’attaquante canadienne Chloé Lacasse se sont toutes jointes en plus de Russo.

Le club a également battu son record de transferts en faisant appel au milieu de terrain australien très apprécié Kyra Cooney-Cross le jour de la date limite. Le joueur de 21 ans est un joueur qu’Eidevall est extrêmement heureux d’entraîner.

« C’était le match parfait. Nous sentions qu’elle était la bonne pour le club et elle pensait qu’Arsenal était la bonne personne pour elle », a-t-il déclaré.

« Il y a des choses, bien sûr, qu’elle peut apprendre de Kim [Little] et Wally [Lia Walti]. Mais il y a aussi des choses que Kyra fait dont d’autres peuvent apprendre. La façon dont elle passe le ballon est d’un niveau extraordinairement élevé.

Image:

Arsenal a déjà été éliminé de la Ligue des Champions cette saison, mais Jonas Eidevall reste positif





« Oui, nous voulons qu’ils apprennent, mais nous voulons aussi que les joueurs existants apprennent. Je pense qu’elle fait cela et c’est l’équilibre que nous recherchons. »

Eidevall entame sa troisième saison à Arsenal et la pression est forte, d’autant plus qu’il n’y aura pas de Ligue des champions cette année.

Mais l’entraîneur suédois insiste sur le fait qu’il est plus optimiste que jamais.

« Je ressens de l’enthousiasme autour d’Arsenal », a-t-il conclu. « Je ressens de l’enthousiasme pour les nouvelles recrues. Je ressens de l’enthousiasme pour le retour des joueurs blessés sur le terrain, je ressens de l’enthousiasme pour les joueurs qui prolongent leurs contrats.

« Nous avons une réelle dynamique en tant que club et nous devons capitaliser sur cette dynamique. Nous avons besoin que nos performances donnent de l’espoir et de la confiance aux gens. »

