Alessia Russo: Arsenal Women signe l’attaquant anglais en transfert gratuit après la sortie de Manchester United | Nouvelles du football

Arsenal a confirmé la signature gratuite de l’attaquante anglaise Alessia Russo après sa libération de Manchester United.

Arsenal a eu deux offres pour la jeune femme de 24 ans rejetées en janvier – y compris des frais record du monde – mais a maintenant obtenu ses services sur un transfert gratuit après l’expiration de son contrat avec United.

Russo a marqué 10 buts dans la WSL la saison dernière alors que l’équipe de Marc Skinner a terminé deuxième des champions de Chelsea.

Russo n’a pas signé de nouvel accord avec United et était libre de quitter Manchester pour le nord de Londres – où elle tient à ajouter des médailles nationales au succès de l’Euro féminin qu’elle a remporté avec les Lionnes l’été dernier après avoir marqué quatre buts dans le tournoi.

« Je suis vraiment ravie d’être ici et j’ai hâte de commencer », a déclaré Russo après avoir rejoint Arsenal, où elle portera le maillot n°23.

« Je veux gagner des trophées – comme tout le monde dans ce club. J’ai hâte de rester coincé et de grandir en tant que joueur – c’est un nouveau défi et un nouvel environnement.

« Je pense que la croissance du football féminin a été incroyable, mais surtout dans un club comme Arsenal.

« La vente à guichets fermés contre Wolfsburg à l’Emirates Stadium la saison dernière a été fantastique et je suis vraiment ravi de faire partie de ce club. »

Russo, qui fait partie de l’équipe d’Angleterre qui se dirige vers la Coupe du monde qui débute plus tard ce mois-ci en Australie et en Nouvelle-Zélande, a marqué 11 buts en 21 matches seniors pour son pays.

« Alessia est l’un des meilleurs attaquants au monde et a un potentiel important pour continuer à grandir et à s’améliorer », a déclaré l’entraîneur-chef d’Arsenal, Jonas Eidevall.

« Elle a fait ses preuves en marquant des buts dans la WSL et au niveau international et nous pensons qu’elle sera un ajout de qualité à notre ligne d’attaque, nous sommes donc tous ravis de l’avoir amenée au club. »

Russo devient la troisième signature d’Arsenal cet été après les acquisitions de la défenseuse Amanda Ilestedt et de l’attaquante Cloe Lacasse du Paris Saint-Germain et de Benfica respectivement.

United a confirmé le mois dernier que Russo faisait partie de plusieurs joueurs à avoir quitté le club après l’expiration de leurs contrats.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur les meilleurs buts de Russo en Super League féminine



L’arrière droit Ona Batlle a rejoint Tara Bourne, Jade Moore, Estelle Cascarino et Aissatou Tounkara pour quitter le club après avoir échoué à conclure de nouveaux accords.

Sky Sports Nouvelles comprend que United et Russo discutaient des conditions d’un nouvel accord au cours des 18 derniers mois, mais United n’a atteint les attentes du contrat de l’attaquant que la dernière semaine de la saison, date à laquelle il était trop tard pour l’inciter à rester.

Un certain nombre de clubs à travers le monde, notamment aux États-Unis, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, voulaient signer Russo cet été, mais Arsenal a remporté la course après leur intérêt plus tôt cette année.

La responsable du football féminin d’Arsenal, Clare Wheatley, a déclaré : « Nous sommes ravies d’avoir signé Alessia et je suis sûre que nos supporters seront enthousiasmés par cette nouvelle.

« Alessia est une footballeuse très talentueuse qui correspond au profil de joueuse que nous voulons amener dans ce club.

« Nous pensons qu’elle a un plafond élevé pour un développement ultérieur et nous sommes convaincus que nous pouvons passer au niveau supérieur ensemble. »

Scott: L’avenir important de Russo trié avant la WWC

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Russo a admis que c’était une décision très difficile de quitter Manchester United, mais elle se concentre actuellement sur de bonnes performances pour l’Angleterre à la Coupe du monde.



L’ancienne internationale anglaise Jill Scott a déclaré à Sky Sports News :

« Alessia est une joueuse fantastique. Man Utd va lui manquer, nous savons qu’elle est une machine à marquer des buts. Arsenal sera très heureux d’avoir un autre bon buteur dans ses livres. C’est une bonne décision pour elle et sa famille sont également dans le sud.

« J’ai vu en janvier qu’Alessia Russo était en avance sur tous les transferts masculins et c’est un grand moment dans le football féminin et je lui souhaite bonne chance.

« Je me souviens quand nous avions l’habitude de faire des matchs à petite échelle et qu’elle récupérait le ballon, vous faisait un pas droit puis le mettait dans le coin inférieur à chaque fois. Ce changement de rythme qu’elle a, les défenseurs en sont terrifiés. Ce qui fait peur, c’est qu’elle ne fera que s’améliorer.

Image:

Russo a marqué 11 buts en 21 matches seniors pour l’Angleterre





« Je pense que c’est important [to have the move completed before the World Cup]. Vous ne voulez rien qui pèse sur vous, surtout lorsque vous vous rendez à un tournoi. Vous devez trier tout ce qui va drainer votre énergie.

« Elle sera heureuse que tout soit réglé. Elle peut partir avec les Lionnes et ne pas avoir à penser à Arsenal ou à Man Utd jusqu’à son retour. »

« Arsenal réussit un coup de transfert impressionnant »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les hôtes du Dub, Mollie et Rosie Kmita, ont décomposé les huit buts de Russo pour Manchester United en Super League féminine la saison dernière



Marais Charlotte de Sky Sports :

« Le transfert de Russo à Arsenal est assez extraordinaire pour de nombreuses raisons.

« Tout d’abord, il y a eu l’offre de record du monde que les Gunners ont soumise en janvier, qui a été rejetée par Manchester United. Ils avaient espéré que leur attaquant vedette signerait un nouvel accord – mais malheureusement, cela ne s’est jamais concrétisé.

« À l’époque, c’était un risque qui valait la peine d’être pris. Ils étaient en tête de la WSL et participaient à la FA Cup avec toutes les mains nécessaires sur le pont pour aider le club à remporter ces trophées. Un passage à un rival proche à ce moment-là aurait semblé , franchement, ridicule avec des pourparlers contractuels en cours.

« Le recul est une chose merveilleuse, car United se retrouve maintenant sans trophées et sans frais de transfert pour son attaquant vedette. Avec les exigences du football de la Ligue des champions ajoutées à une saison nationale déjà chargée, leur équipe de recrutement doit maintenant passer à la vitesse supérieure pour trouver un remplacement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La gardienne anglaise Mary Earps se dit « triste » que son amie Russo ait quitté Manchester United pour un transfert gratuit – mais elle soutient sa décision quelles que soient ses raisons



« Du point de vue d’Arsenal, c’est un succès incroyable. Ils ont décroché leur objectif n ° 1 sans avoir à payer de frais, bien qu’ils aient déjà montré leur détermination avec cette offre de janvier. Russo est l’un des visages les plus reconnaissables de la WSL, un buteur éprouvé et un vainqueur avéré.

« Eidevall a admis que son équipe manquait de quelques joueurs après la fenêtre d’hiver, en particulier dans les zones d’attaque avec des blessures à long terme pour Vivianne Miedema et Beth Mead. Cependant, les Gunners ont quand même eu une saison réussie, battant Chelsea en finale de la Coupe Conti pour gagner leur première argenterie sous Eidevall.

« Mais avec l’arrivée de Russo, Arsenal espère pouvoir les amener à un autre niveau et briser l’emprise de Chelsea sur le titre WSL. Les Gunners ont été la dernière équipe à le remporter avant la série de quatre trophées consécutifs de l’équipe d’Emma Hayes.

« Une fois que Mead et Miedema seront de retour, Arsenal aura l’une des lignes d’attaque les plus meurtrières de la WSL, et peut-être même du football féminin. Pour l’instant cependant, leur signature de Russo est l’un des coups de transfert les plus impressionnants que nous ayons vus et coche un gros « must have » pour les Gunners avant la nouvelle saison. »

« Le succès à Arsenal peut faire de Russo l’un des meilleurs n ° 9 au monde »

Image:

Russo quitte United après trois ans au club





Le journaliste de Sky Sports News, Anton Toloui :

« Le message de Sarina Wiegman à ses joueuses anglaises était clair : » veuillez régler les problèmes du club avant de vous envoler pour la Coupe du monde « .

« Russo a fait exactement cela, ce qui signifie qu’elle aura la chance de prouver sur la plus grande scène de toutes pourquoi elle est maintenant l’une des joueuses les mieux payées de la WSL.

« Arsenal a dû être patient pour atteindre son objectif principal, mais d’une certaine manière, ils seront ravis de ne pas avoir dépensé un record mondial de 500 000 £ pour Russo en janvier.

« Arsenal a revendiqué le football de la Ligue des champions sans elle et a maintenant plus d’argent en banque à dépenser ailleurs alors qu’il cherche à mettre fin à la domination nationale de Chelsea.

« Quant à Russo, elle a refusé de déménager dans certains des plus grands clubs d’Europe et des États-Unis pour déménager dans le nord de Londres.

« Gagner des championnats pour le club et le pays l’aidera à faire d’elle l’une des meilleures n ° 9 du jeu.

« Avoir ses collègues attaquants Miedema, Mead, Caitlin Foord, Stina Blackstenius et Katie McCabe à ses côtés ne peut certainement pas l’aider dans sa quête de grandeur. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.