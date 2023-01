Alessia Russo: Arsenal fait une offre record du monde pour l’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre | Nouvelles du football

Manchester United a rejeté une offre de record du monde d’Arsenal pour l’attaquant Alessia Russo.

L’attaquant anglais est en fin de contrat à la fin de la saison, mais United ne veut pas vendre l’attaquant si près de la date limite de transfert WSL de 17 heures mardi et pour renforcer un rival.

Man Utd est en pourparlers contractuels avec Russo depuis des mois mais a fait peu de progrès.

Russo est donc libre de parler à des clubs en dehors de l’Angleterre d’un déménagement estival et des clubs aux États-Unis ont manifesté leur intérêt.

Le record du monde actuel pour un joueur est d’environ 400 000 £ lorsque Keira Walsh a déménagé à Barcelone depuis Man City en septembre 2022.

McCabe recherché par les champions de Chelsea

Sky Sports Nouvelles a rapporté au cours du week-end qu’Arsenal avait rejeté une “offre substantielle” de Chelsea pour Katie McCabe.

La joueuse de 27 ans a encore 18 mois sur son contrat actuel et a disputé les 10 matchs d’Arsenal en WSL cette saison.

Les Gunners seraient réticents à vendre McCabe avant la date limite de transfert de mardi.

McCabe, qui a rejoint l’équipe du nord de Londres depuis Shelbourne en décembre 2015, a été élu joueur d’Arsenal de la saison en 2020/21.

Arsenal est troisième de la WSL, à trois points de Chelsea, deuxième, et du leader Manchester United, qui est en tête de la différence de buts devant les Blues.

Plus tôt ce mois-ci, Chelsea a vendu l’attaquante Bethany England à Tottenham pour un montant record national pour une joueuse britannique dans le football féminin.

L’accord vaut 250 000 £ et a battu le précédent record établi par le transfert de 200 000 £ de Lauren James de Manchester United à Chelsea en 2021.

Interview de Russo : Je ne suis encore qu’Alessia d’une petite ville !

Russo a enduré un tourbillon l’année dernière avec la partie attaquante de l’équipe d’Angleterre qui a remporté les Championnats d’Europe l’été dernier.

Son but en talonnade en demi-finale contre la Suède a été nominé pour le prix Pukas de la FIFA, Russo admettant que des distinctions comme celles-ci – parallèlement à un record du monde potentiel pour elle – ne la changeront pas.

“Je me vois toujours comme Alessia. J’ai grandi dans une petite ville”, a déclaré Russo à Sky Sports plus tôt en janvier. “Ma famille est si proche de moi, je pense que c’est tout à leur honneur – et à moi-même je suppose – que je suis une personne très légère et facile à vivre, mais j’ai des attentes très élevées.

“Même des prix comme celui-ci: ça fait toujours bizarre d’être nominé. J’espère continuer et réaliser bien plus que cela. En tant que footballeuse et juste la personne que je suis, je dois rester ancrée et avoir de plus grands rêves à remplir .”

