Alessia Russo anticipe une “pression” pour l’Angleterre au prochain tour après une phase de groupes parfaite

L’attaquante anglaise Alessia Russo a déclaré que les quarts de finale étaient “où la pression frappe” après que son équipe ait terminé une phase de groupes parfaite avec une victoire 5-0 contre l’Irlande du Nord au St. Mary’s Stadium vendredi.

Russo, 23 ans, est entrée en jeu au début de la seconde mi-temps pour Ellen White et a marqué deux buts en cinq minutes pour ajouter aux buts de Fran Kirby, Beth Mead et un but contre son camp de Kelsie Burrows.

Son deuxième but comprenait un virage particulièrement impressionnant et elle a été nommée joueuse du match bien qu’elle n’ait été sur le terrain que pendant 45 minutes.

L’Angleterre affrontera désormais l’Espagne ou le Danemark – qui s’affronteront samedi – en quarts de finale.

“Je pense que les phases de groupes se sont très bien déroulées. Nous avons augmenté nos performances mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler et nous améliorer”, a déclaré Russo lors d’une conférence de presse après le match.

“Nous sommes dans une bonne position mais c’est là que la pression frappe dans cette partie du tournoi, nous devons donc être prêts à partir.



“Il y a tellement d’équipes très talentueuses dans ce tournoi. Nous sommes ravis d’aller en quarts de finale, mais nous devons être prêts pour ce qui nous attend car c’est là que les poids lourds se rencontrent.”

L’entraîneur de l’Irlande du Nord, Kenny Shiels, a déclaré après le match que ce serait un “échec” si l’Angleterre ne remportait pas tout le tournoi.

“Ce serait un énorme échec s’ils ne gagnaient pas ce tournoi. Ils sont à la maison et arrosés. Tous les autres devraient simplement rentrer chez eux”, a-t-il déclaré.

Son équipe a terminé son premier tournoi majeur avec trois défaites et un seul but, mais il a ajouté que des leçons avaient été apprises.

“Nous avons appris en jouant contre des équipes comme l’Angleterre et en jouant de manière à essayer de nous améliorer. Nous continuons à y travailler et à y travailler et peut-être qu’un jour nous marquerons un but contre l’Angleterre”, a-t-il déclaré.

Malgré leur performance sans faille qui comprenait 14 buts en phase de groupes sans en concéder un, le tournoi anglais a été affecté par COVID-19. L’entraîneure Sarina Wiegman était absente de la touche vendredi après avoir été testée positive ce jour-là tandis que Lotte Wubben-Moy vient de revenir sur le côté et White a également passé du temps à l’extérieur du camp après avoir été testée positive.

“Nous avons parlé de beaucoup de scénarios potentiels et cela [COVID-19] était l’un d’entre eux – mes compliments vont au personnel et au groupe de joueurs parce que nous avons très bien réagi”, a déclaré l’entraîneur adjoint de l’Angleterre Arjan Veurink après le match.

“Nous prévoyons des scénarios et le monde dans lequel nous vivons, cela pourrait arriver – nous en avons parlé et nous sommes bien préparés. Elle gère brillamment le personnel et les joueurs.”

Les joueurs anglais auront désormais un peu de temps pour récupérer après les phases de groupes avant une préparation de deux jours pour leur quart de finale le 20 juillet. Il reste à voir si Wiegman pourra les rejoindre pour ce match.

“Nous devons voir – nous devons le gérer au jour le jour, j’espère qu’elle sera de retour dans les affaires dès que possible”, a déclaré Veurink.