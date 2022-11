Alessandro Michele quitte la direction artistique de Gucci

“Aujourd’hui s’achève pour moi un parcours extraordinaire, de plus de 20 ans, au sein d’une entreprise à laquelle j’ai consacré inlassablement tout mon amour et ma passion créative”, a-t-il déclaré.

Les partenariats de Michele avec l’élite hollywoodienne et les VIP étaient souvent enracinés dans des amitiés. Jared Leto a été fréquemment invité au premier rang des défilés Gucci pendant le mandat de Michele, adoptant pendant un certain temps les mêmes cheveux longs et raides et la même barbe que le créateur Gucci.