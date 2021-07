Alessandra Biaggi considère le défi principal contre Andrew Cuomo à New York

La sénatrice de l’État de New York, Alessandra Biaggi, envisage un défi principal potentiel contre son collègue gouverneur démocrate Andrew Cuomo l’année prochaine, selon des sources clés du Parti démocrate à Albany et dans ses environs.

L’ancien membre du personnel de Cuomo envisage le défi alors que le gouverneur fait face à des accusations de harcèlement sexuel et de mauvaise gestion présumée des décès dans les maisons de soins infirmiers. Biaggi fait partie des nombreux critiques de la culture du lieu de travail dans les bureaux du gouverneur. Elle a appelé Cuomo à démissionner.

Biaggi pourrait se présenter à d’autres postes supérieurs, notamment celui de contrôleur de l’État et de lieutenant-gouverneur, ont déclaré certaines personnes familières avec sa pensée. Tom DiNapoli, le contrôleur de l’État, a déclaré qu’il veut se présenter à la réélection l’année prochaine. Le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul n’a pas récemment dit si elle se présenterait à sa réélection.

Un porte-parole politique de Biaggi n’a nié aucun élément de cette histoire. Biaggi elle-même n’a pas nié dans un récent tweet qu’un nouveau site Web à elle était le signe de choses plus importantes à venir. « Restez à l’écoute! » elle a répondu dans un tweet plus tôt cette semaine avec un emoji au visage clinquant à un observateur qui lui a demandé « cela pourrait-il indiquer quelque chose de nouveau et d’excitant à l’horizon ? »

Biaggi a été interrogée plus tôt cette année sur son nom proposé pour le gouverneur dans un entrevue avec l’Initié juif. Le journal a noté que, bien qu’elle n’ait pas nié la possibilité de se présenter directement au poste de gouverneur, elle a expliqué que ce n’était pas quelque chose qu’elle envisageait de faire à l’époque.

« Ce n’est pas quelque chose que je pense faire », a-t-elle alors déclaré. « Mais je suis certainement ici pour avoir le plus d’impact dans la vie des gens, et je suis très ouvert à l’énergie de l’univers qui me guide dans cette direction. Nous verrons où cela mène. »

Biaggi a relativement peu de notoriété, et toute campagne pour un poste comme celui de gouverneur serait probablement un long shot. Cuomo, DiNapoli et Hochul sont des collecteurs de fonds prolifiques. La campagne 2022 du gouverneur dispose de plus de 18 millions de dollars après le premier semestre 2021. Biaggi, qui est également candidat à sa réélection l’année prochaine, dispose d’un peu plus de 185 000 dollars, selon les dossiers financiers de la campagne de l’État de New York.

Un récent sondage Sienna montre que même si Cuomo est sous surveillance pour de multiples scandales, les électeurs de l’État sont mitigés sur ce qu’il faut faire à son sujet. Le enquête ont constaté que 23% des électeurs souhaitent qu’il démissionne immédiatement et 39% pensent qu’il devrait terminer son mandat actuel et ne pas se représenter. Un tiers souhaite qu’il reste en fonction et brigue un nouveau mandat de quatre ans.

Bien qu’il n’ait pas récemment dit s’il se présenterait à sa réélection l’année prochaine, Cuomo a levé plus de 2 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année avec l’aide de plusieurs chefs d’entreprise new-yorkais malgré l’examen minutieux.

La décision potentielle de Biaggi de se présenter au poste de gouverneur ou à un autre poste de haut niveau pourrait dépendre d’un rapport rédigé par le procureur général de l’État de New York, Letitia James, qui a enquêté sur les allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo.

James n’a pas donné un échéancier sur le moment où elle s’attend à ce que l’enquête se termine. Les détails de ce rapport pourraient faire la différence entre Biaggi ou quelqu’un d’autre qui décide de se lancer dans un combat principal contre Cuomo. Le gouverneur a nié tout acte répréhensible.

Biaggi, qui a travaillé comme avocat dans l’administration de Cuomo, a appelé à sa démission. Elle a brossé un tableau sombre de ce que c’était que de travailler pour le gouverneur à trois mandats.

« C’est une culture où les gens sont sans cesse réprimandés et criés », a déclaré Biaggi, un progressiste qui représente le 34e arrondissement de New York, dans un communiqué. entrevue plus tôt cette année. « Il y a des tactiques d’intimidation qui se produisent si vous n’êtes pas considéré comme quelqu’un qui va simplement exécuter les ordres ou les commandes du gouverneur d’une manière qu’il juge peut-être appropriée, même si vous pensez que c’est contraire à l’éthique. »

SMS entre Biaggi et la secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa qui ont été partagés avec Magazine new-yorkais montrez le conseiller du gouverneur réprimandant le futur sénateur de l’État pour un tweet.

Le district de Biaggi comprend des parties du Bronx et du comté de Westchester. Sa nouvelle campagne site Internet fait allusion à des problèmes liés à tout New York, et pas seulement à son district.

« Alessandra se consacre à apporter l’éthique à Albany et à faire passer les gens avant les puissants. Elle travaille sans relâche en votre nom pour améliorer la vie des New-Yorkais et tenir les puissants responsables », indique le site Web.

Un autre lien amène les téléspectateurs à une page de problèmes où il est écrit : « Alessandra travaille dur pour créer un New York qui fonctionne pour nous tous. » Il énumère quatre concepts politiques différents, dont « un gouvernement responsable et ouvert ».

Dans cette section, sous une section intitulée « Où devons-nous aller », le site Biaggi indique : « Nous lutterons contre le harcèlement sexuel jusqu’à ce qu’ils cessent de le faire. Je pense que nous avons fait de grands progrès dans l’amélioration du cadre juridique entourant le harcèlement sexuel » et note « en ce moment, l’État de New York et notre législature échouent à cet égard ».

Après avoir mis un e-mail et un code postal sous la bannière « Stand with Alessandra », les donateurs potentiels sont encouragés à donner afin « d’aider Alessandra à organiser et à gagner le changement sur les questions importantes pour tous les New-Yorkais. Alessandra ne peut pas le faire seule et chaque don signifie beaucoup. »

Elle a commencé à payer un cabinet de conseil bien connecté en novembre 2020 après avoir été élue au Sénat de l’État.

Les dossiers de financement de la campagne de l’État montrent que sa campagne a commencé à payer l’allée 518 le 19 novembre, des semaines après avoir provoqué un bouleversement majeur contre le leader indépendant de longue date de la Conférence démocrate, Jeffrey Klein. Cette entreprise appartient à Tim Tagaris, ancien conseiller principal de la campagne présidentielle 2020 du sénateur Bernie Sanders et directeur de la collecte de fonds numérique pour la course 2016 du législateur du Vermont à la Maison Blanche.

Ils ont des clients sur leur site Web tels que la campagne présidentielle 2020 de Sanders, la campagne 2018 de Stacey Abrams pour le gouverneur, le groupe de violence armée de Gabby Gifford, la campagne sénatoriale de son mari Mark Kelly et la campagne de réélection du sénateur Chris Murphy.

Depuis le paiement initial de la campagne Biaggi, les archives de l’État montrent que chaque mois, de janvier à fin juillet, elle a dépensé plus de 3 000 $ pour les services d’Aisle 518 et ce que les documents décrivent comme un « conseil en campagne ». L’allée 518 n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Son équipe politique n’a nié aucun aspect de cette histoire après que CNBC lui a demandé si elle envisageait de se présenter au poste de gouverneur ou à un autre poste supérieur.

« Nous avons amélioré le site Web pour le rendre plus accessible et attrayant et nous avons développé certains des problèmes clés auxquels est confronté l’État auquel le sénateur est attaché et sur lequel il est actif. Aisle518 est une excellente entreprise et nous voulons nous assurer que le message du sénateur est atteindre les gens, alors nous les avons embauchés », a déclaré mercredi David Neustadt, porte-parole politique de Biaggi, dans un e-mail à CNBC.

Après avoir reçu cette réponse, CNBC a demandé à Neustadt si son patron envisageait de se présenter au poste de gouverneur ou d’un autre poste supérieur en 2022, et s’il avait quelque chose à ajouter à sa déclaration. « Rien de plus », a déclaré Neustadt dans un e-mail de suivi.

Bien que Biaggi n’ait pas les ressources financières de Cuomo, elle a des liens directs avec l’aile progressiste du Parti démocrate, ce qui pourrait aider à collecter une tonne d’argent sous forme de petits dons.

Au cours de sa première élection au Sénat de l’État, elle a reçu le Support du Working Families Party et a reçu l’aval des législateurs progressistes, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts. Biaggi a bénéficié du soutien d’un important syndicat, le 32BJ SEIU, qui compte plus de 160 000 membres, selon le Gotham Gazette.

Les démocrates progressistes ont déjà tenté de défier Cuomo, mais ont échoué. L’actrice libérale Cynthia Nixon s’est présentée dans une primaire contre le gouverneur, mais a fini par perdre de 30 points de pourcentage.