Alessandra Ambrosio pose en bikini avec sa fille sosie Anja : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : DIGGZY / SplashNews.com

Jumelage! Alessandra Ambrosiola fille de 14 ans Anja Mazur est sa copie carbone. Le mannequin de Victoria’s Secret, 41 ans, a partagé un diaporama de clichés Instagram posant une tempête avec sa fille sosie. Le duo chanceux profite d’une pause hivernale à Isla Holbox, au Mexique, et dans la série de photos, on peut le voir profiter des eaux azur entourant l’île isolée. Sur la première photo, Alessandra, vêtue d’un bikini blanc, enroule ses bras autour de sa fille, qui porte un bikini rouge. Les deux ont les cheveux bruns tombant librement sur leurs épaules et leurs sourires assortis rayonnent de bonheur. La maman modèle a sous-titré la photo : “Amour infini” et a ajouté l’emoji symbole de l’infini pour plus d’emphase.

Les filles étourdies ont gaffé pour la caméra dans les différents clichés de vacances. Dans l’un, ils ont levé les bras et tenté des visages effrayants en riant. Dans deux des photos, ils se sont relayés pour lier les bras et soulever l’autre sur le dos dans l’eau jusqu’à la taille. Avec Anja, Alessandra est également maman d’un fils de 10 ans, Noah, qu’elle partage tous les deux avec son ex-fiancé Jamie Mazur. Le couple a été ensemble pendant 13 ans avant de se séparer en 2018. La fondatrice de ále by Alessandra sort avec un mannequin Richard Lee depuis 2021 et il est très possible que ce soit lui qui ait pris les jolies photos d’elle et d’Anja car il est avec eux en vacances !

Mais il n’y a pas que Richard qui est parti pour l’évasion ensoleillée – la famille élargie d’Alessandra, y compris ses parents, sa sœur et son beau-frère, et ses neveux ont été avec elle pour sonner le Nouvel An sur Isla Holbox sur la Riviera Maya au Mexique. Elle a partagé divers instantanés du grand groupe profitant de la petite île paradisiaque. Le soir du Nouvel An Alessandra et sa famille se sont tous réunis pour un photo de groupe. “Bonne année de ma famille à la vôtre”, a-t-elle écrit à côté de la photo de famille.

Le 3 janvier, la mannequin brésilienne a donné à ses 12 millions d’abonnés Instagram un aperçu de sa routine matinale idyllique lors de son séjour à la plage. Elle a partagé un vidéo du voyage où elle s’est détendue dans un hamac tout en dégustant une tasse de café avant de prendre son petit-déjeuner près de la piscine avec certains membres de sa famille.

Dans le plus pur style des mannequins, Alessandra a fait un voyage enneigé à Deer Valley, dans l’Utah, juste avant de s’envoler pour le Mexique. Dans une publication Instagram, elle a bravé l’hiver pour prendre une photo en plein air en maillot de bain ! Sur la photo, elle portait une grande veste en fourrure blanche comme couverture sur un maillot de bain une pièce rouge.

