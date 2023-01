Alessandra Ambrosio porte un maillot de bain blanc sur la plage au Brésil : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dilson Silva / BACKGRID

Alessandra Ambrosio se spécialise dans le look incroyable en maillot de bain. Et elle a prouvé qu’elle l’avait toujours quand elle s’est présentée dans un maillot de bain une pièce blanc chic lors d’une visite dans son pays d’origine, le Brésil. Sur des photos prises le mercredi 25 janvier, l’ancien top-modèle de Victoria’s Secret a porté le superbe costume taille basse lors d’un voyage à la plage d’Ipanema à Rio de Janeiro. Elle avait l’air prête pour la piste alors qu’elle riait et posait tout en portant ses longues mèches brunes. Elle a accessoirisé avec des colliers superposés, des bracelets et des lunettes de soleil élégantes avec de petites lentilles.

Selon Juste Jaredelle était là avec une militante, influenceuse et artiste LGBTQIA+ Matheus Mazzafera, avec qui elle a joyeusement posé. La maman de deux enfants, 41 ans, a également pataugé dans l’eau en regardant à chaque instant le mannequin aux côtés d’autres femmes en maillot de bain.

Dans une interview de mai 2016 avec Vogue britannique, la ravissante mannequin a admis que c’est au Brésil qu’elle est le plus à l’aise. “Je suis définitivement plus à l’aise quand je suis de retour au Brésil”, a-t-elle déclaré au magazine. «Je pense à cause du temps; J’aime quand c’est vraiment humide et chaud. Quand mes enfants ont des vacances scolaires, comme pendant les deux mois qu’ils ont en été, nous ne faisons pas de camp d’été ou quoi que ce soit. Leur camp d’été est de retour au Brésil avec les grands-parents – ils parlent portugais, bien sûr, mais ils ont aussi des accents américains quand ils parlent anglais – et ils adorent ça là-bas. J’aimerais que nous ayons plus de temps au soleil.

Quant à son physique toujours parfait, Alessandra a dit un jour qu’avoir des enfants semblait en fait l’améliorer. “Votre corps va jamais revenez exactement à ce que c’était avant la grossesse, quoi que les gens vous disent », a déclaré la mère de deux enfants Le montage de Net A Porterpar ELLE en avril 2016. «Ce n’est pas possible. Mais je pense que j’ai un meilleur corps maintenant qu’avant d’avoir des enfants. C’est en partie parce que je m’entraîne, alors qu’avant je ne le faisais pas, mais aussi à cause de la forme – ça a juste l’air plus formé maintenant et je me sens mieux qu’avant.

