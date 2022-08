Alessandra Ambrosio joue au volley-ball en bikini sur la plage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Alessandra Ambrosio a rendu le volley-ball si beau lorsqu’elle est allée à la plage de Malibu le 31 juillet. Le mannequin a été rejoint par des amis pour un match de volley-ball sur la plage de Californie, et elle a joué le rôle de Sporty Spice dans son bikini simple et favorable. Alessandra portait un deux pièces couleur moutarde pour le match de volley-ball, associant le look avec ses cheveux dans une tresse lâche, ainsi que des lunettes de soleil à monture rouge.

Ce fut tout un été pour Alessandra, qui a été photographiée dans divers bikinis au cours des dernières semaines. À la mi-juillet, Alessandra a pris des vacances sur la côte amalfitaine, où elle a porté un maillot de bain sans bretelles pour admirer la vue à couper le souffle. Elle a posté diverses photos sur Instagram pour montrer les parties les plus étonnantes de son escapade à l’étranger.

Bien sûr, le 4 juillet était aussi l’occasion rêvée de sortir un maillot de bain. Alessandra a célébré le week-end de vacances dans un bikini string rouge, blanc et bleu, et a posté une photo d’elle-même prenant un bain de soleil lors d’autres vacances. Alessandra n’était même pas aux États-Unis à l’époque – elle était en vacances en Turquie – mais elle s’est tout de même assurée de faire un clin d’œil au Jour de l’Indépendance avec son maillot de bain.

Bien qu’Alessandra ait vécu sa meilleure vie tout l’été, elle se consacre toujours à son rôle le plus important en tant que mère. Le modèle a deux enfants avec ex, Jamie Mazur. La fille du couple, Anjaest né en 2008, suivi d’un fils, Noéen 2012. Bien qu’elle et Jamie ne se soient jamais mariés, ils ont été fiancés pendant 10 ans avant leur séparation en 2018. Alessandra sort actuellement avec Richard Lee, bien qu’elle ne le publie pas souvent sur ses réseaux sociaux. Ils se sont réunis en 2021.