Alessandra Ambrosio grésille en bikini sans bretelles pendant une escapade : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : DIGGZY / SplashNews.com

Alessandra Ambrosio, 41 ans, avait l’air incroyable dans sa dernière série de photos de vacances ! La mannequin brésilienne s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs nouvelles photos d’elle-même et des moments spéciaux qu’elle a eu lors de son escapade en Italie le 15 juillet. robe boutonnée dont les boutons étaient défaits tout en haut et tout en bas, donnant un look sexy.

La beauté avait également les cheveux lâchés et avait ajouté des lunettes de soleil et un collier à son style alors qu’elle portait un petit sac à main. Elle a également partagé des photos de vues accrocheuses et de plats et de boissons délicieux. “Quand en Italie… 🍅💐🍋🍤🧀✨”, a-t-elle légendé le message.

Alessandra a été rejointe par sa copine, Rachel Dobriner, sur l’une des photos. Les deux dames ont posé ensemble devant une eau bleu clair incroyable et divers bâtiments derrière elles. Comme son amie starlette, Rachel a séduit dans sa tenue de choix, qui était une sur-robe à motifs turquoise et un chapeau de soleil.

Une fois les photos publiées, les fans d’Alessandra ont répondu par des commentaires pleins de compliments et de mots de soutien. “Vous êtes absolument magnifique. Beau paysage ❤️❤️❤️❤️❤️ », a écrit un fan tandis qu’un autre a partagé,« Impressionnant ». Un troisième fan l’a appelée leur “supermodel préféré” et un quatrième lui a souhaité “un bon week-end”.

Avant qu’Alessandra ne partage ses dernières photos, elle a séduit dans un autre maillot de bain lors d’un moment de plaisir à Ibiza la semaine dernière. Le monobloc était marron clair et comprenait des sections découpées sur les côtés. Elle a posé avec confiance dans le choix de la mode tout en se tenant près des rochers et de l’eau et avait un châle coloré étalé alors que ses bras étaient étirés.

Elle a également enfilé un bikini vert fluo en avril, prouvant qu’elle peut porter à peu près n’importe quelle couleur et qu’elle a l’air fantastique dedans. Au cours de cette sortie, elle a joué au volley-ball sur une plage et a ajouté une casquette de baseball jaune et des lunettes de soleil de forme ovale à son look. C’était le choix de mode parfait pour le printemps/été et, comme beaucoup de ses choix de mode, il a sûrement inspiré ses fans et les amateurs de maillots de bain.