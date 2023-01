Alesha Dixon se heurte à Bruno Tonioli lors de l’audition de BGT quelques jours après la controverse sur les salaires

Le nouveau juge EXCITABLE de Britain’s Got Talent, Bruno Tonioli, a admis qu’il avait été frappé sur les doigts pour ses bouffonneries après le premier jour des auditions.

Alesha, 44 ans, a dit à plusieurs reprises au danseur italien démonstratif, 67 ans, de se rasseoir avant de finalement le pousser dans son siège hier.

Pennsylvanie

TVI

Alesha Dixon a dit à plusieurs reprises à Bruno de se rasseoir avant de finalement le pousser dans son siège[/caption]

C’est venu après qu’Alesha et Amanda Holden se soient tournées vers Bruno – d’abord pour avoir été trop sévères avec les espoirs, puis pour avoir appuyé sur son buzzer doré avant la fin d’un acte.

Ils ont fait part à Bruno de son commentaire selon lequel un chœur “ne se mélangeait pas bien” était injuste car il était difficile de “trier les aspects techniques tout de suite”.

Simon, 63 ans, est intervenu en demandant aux chanteurs d’essayer une autre chanson.

Il a également appuyé sur son buzzer, envoyant un acte jusqu’aux demi-finales en direct plus tard cette année, après que Bruno ait fait pression sur ses collègues juges en frappant à plusieurs reprises le sien.

Bruno a attiré l’attention au London Palladium, se tournant vers le public et déclarant : « Je me suis tellement amusé, on m’a déjà grondé. J’adore ça!”

La controverse sur le salaire menaçait d’éclipser les auditions avec Alesha et Amanda, 51 ans, éteintes par des rumeurs selon lesquelles Bruno obtiendrait plus qu’eux.

Ils ont conclu un pacte pour démissionner à moins qu’ils ne soient pas satisfaits et qu’un règlement soit conclu.

Bruno avait été une signature choc car Alan Carr, 46 ans, était le favori pour remplacer David Walliams, 51 ans.

On dit qu’Amanda est vexée que son amie proche n’ait pas obtenu le poste et hier, Alesha a publié une photo d’elle sur Instagram tenant la main de David.

Elle a dit à quel point il lui “manquait” et a ajouté: “Merci pour 10 années incroyables sur BGT.”

Pennsylvanie