Alesha Dixon avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour une rare photo de famille lors d’une escapade de rêve aux Maldives.

Fuyant les règles de verrouillage et le temps froid de retour chez elle, Alesha a emmené sa famille dans les îles idylliques pour célébrer l’anniversaire de son partenaire Azuka Ononye.

Se rendant sur Instagram, la juge Britain’s Got Talent, 42 ans, a partagé un instantané de son absence avec Azuka et leurs deux filles Azura, sept ans, et Ananya, une.

Alors que ses adorables filles mini-moi portaient toutes les deux des robes d’été à rayures assorties pour la soirée.

Dans la légende, Alesha a rendu hommage à son partenaire de huit ans et a jailli de leurs dernières vacances incroyables.

Elle a écrit: « Nous n’avons reçu aucune photo de la nuit d’anniversaire de @ azukaononye car nous nous amusions trop et en plus il faisait trop sombre!

« Journée spéciale pour une personne spéciale! Joyeux 40e anniversaire bébé, bienvenue dans le club! Nous vous aimons tellement ❤️❤️❤️ # AZ40 et merci beaucoup à @luxsouthari pour avoir contribué à en faire une journée si spéciale !: »

Cinq ans après sa dernière sortie de musique, Alesha a écrit ce qu’elle décrit comme des « morceaux géniaux et vraiment authentiques ».

« Certains d’entre eux ont été en fait inspirés par toute cette folie qui sévit dans le monde.

« Je suis prête pour le prochain album. Je veux vraiment faire un album sincère et honnête qui a vraiment quelque chose à dire. Je suis impatiente de revenir, alors croisez les doigts », a-t-elle déclaré au Sun.

La chanteuse a certainement traversé sa juste part de hauts et de bas après avoir mis fin à son premier mariage avec son mari MC Harvey après avoir découvert qu’il avait trompé son amie Javine juste un an après leur arriage.







Alesha a déclaré qu’elle pensait que sa « vie était finie » à l’époque avant de faire un énorme retour en carrière après avoir remporté Strictly Come Dancing.

Elle a décroché un rôle dans le jury avant de passer à ITV avec Britain’s Got Talent.

Alors qu’elle a continué à trouver l’amour avec l’ancienne danseuse Azuka avec qui elle partage ses deux filles.