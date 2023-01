Alesha Dixon de BGT est incroyable en robe de cuir alors que le nouveau juge Bruno Tonioli rejoint les stars sur le tapis rouge

Les juges de Britain’s Got Talent ont été vus pour la première fois glamour sur le tapis rouge après la révélation de la nouvelle composition.

Alesha Dixon a séduit les spectateurs dans une robe en cuir moulante alors qu’elle était rejointe par le nouveau juge Bruno Tonioli.

Alesha avait l'air magnifique dans le look tout cuir

Elle a été rejointe par le nouveau juge Bruno sur le tapis rouge

Alesha, 44 ans, s’est réjouie de son apparition au London Palladium alors que la nouvelle série continue de tourner.

La chanteuse de Boy Does Nothing a souri largement alors qu’elle était acclamée par des fans adorateurs, mettant en valeur sa silhouette dans une robe en cuir.

La star a tiré ses longues mèches sombres sur le côté alors qu’elle posait pour des clichés dans la robe découpée, qui faisait clignoter sa cuisse.

Alesha accessoirisée d’un grand collier chaîne en or, de boucles d’oreilles créoles et de cuissardes en cuir à pointes dorées.

Elle a été rejointe sur le tapis par le nouveau juge Bruno, 67 ans, qui a été annoncé dans le cadre de la composition des juges plus tôt ce mois-ci.

L’ancien panéliste de Strictly Come Dancing devrait succéder à l’ancien juge David Walliams, qui a démissionné l’année dernière.

Bruno a ébloui aux côtés d’Alesha, en optant pour un pantalon noir élégant et un blazer rouge étincelant accrocheur.

En dessous, Bruno portait une chemise noire en dentelle et complétait son look avec des chaussures noires élégantes, gardant ses cheveux courts et soignés.

Ailleurs, les animateurs de Britain’s Got Talent, Ant McPartlin et Declan Donnelly, ont également attiré l’attention.

La paire a coupé une silhouette beaucoup plus décontractée, avec Ant, 47 ans, optant pour un pantalon sombre, une chemise et une veste sombres.

Pendant ce temps, Dec, 47 ans, portait un jean bleu, une chemise bleue et un élégant manteau vert alors qu’ils posaient côte à côte pour des clichés.

L’ancien chorégraphe a fait ses débuts sur le panel de l’émission ITV plus tôt cette semaine – et on dit déjà qu’il provoque le chaos.

Alesha a créé une tempête devant la foule

Ant et Dec ont une silhouette plus décontractée