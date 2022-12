Alesha Dixon de BGT dominera la télévision de Noël après avoir signé des accords mégabucks pour de toutes nouvelles émissions

ALESHA Dixon est la reine de la télévision de Noël cette année – apparaissant sur nos télés pendant au moins SEPT HEURES cette saison festive.

L’animatrice de télévision, 44 ans, s’est inscrite pour jouer dans cinq émissions majeures en quelques jours à travers la BBC et ITV, ce qui verra son temps d’antenne maximum à sept heures et vingt minutes.

Elle est panéliste de l’émission spéciale de la veille de Noël d’ITV, Britain Get Singing, où des stars de programmes comme The Chase et Coronation Street s’affrontent en tant que chorales.

Et elle sera juge aux côtés d’Amanda Holden, David Walliams et Penn Jillette pour le spin-off festif de Britain’s Got Talent, Ultimate Magician.

Mo Gilligan invitera Alesha à son nouveau jeu télévisé de la BBC, That’s My Jam, en tant qu’invité célèbre.

Ensuite, la maman de deux enfants sera la vedette de la roue de Noël de Michael McIntyre le 25 décembre.

Elle terminera l’année sur le Big New Year Bash de la Loterie Nationale.

Cela fait suite à une année de travail tranquille pour l’ancienne popstar de Mis-teeq, qui jusqu’à ce mois-ci n’était apparue à la télévision que dans son rôle de panéliste de Britain’s Got Talent ce printemps.

Alesha a des filles Azura, huit ans, et Anaya, trois ans, avec sa partenaire Azuka Ononye.

Plus tôt cette année, elle a déclaré au magazine Hello : « La chose la plus importante pour moi est d’être le moteur de tout ce que je fais.

« Que ce soit la plus petite chose – m’assurer que mon agenda est équilibré, m’assurer que mes enfants puissent me voir et que je puisse quand même aller gagner ma vie pour subvenir à leurs besoins et à moi-même.

« Parfois, vous avez des périodes où vous ne voyez pas autant vos enfants, mais je m’assure toujours qu’ils passent du temps de qualité avec moi.

“Lorsque vous êtes travailleur indépendant et que vous êtes dans l’industrie créative, il n’y a pas de 9-5. Il faut suivre le courant. »