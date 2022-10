Ales Bialiatski, Memorial et le Center for Civil Liberties remportent le prix Nobel de la paix

CNN

—



Des groupes de défense des droits de l’homme de Russie et d’Ukraine – Memorial et le Centre pour les libertés civiles – ont remporté le prix Nobel de la paix pour 2022, aux côtés de l’avocat biélorusse emprisonné Ales Bialiatski.

Les nouveaux lauréats ont été honorés pour « un effort exceptionnel pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l’homme et les abus de pouvoir » dans leurs pays respectifs. “Ils ont promu pendant de nombreuses années le droit de critiquer le pouvoir et de protéger les droits fondamentaux des citoyens”, a déclaré le Comité Nobel norvégien.

Leur victoire intervient sept mois après que la Russie a mené une guerre à grande échelle contre l’Ukraine, avec l’aide de la Biélorussie. Ce conflit en cours pesait lourdement sur le prix de cette année, et il avait été supposé que le comité chercherait à rendre hommage aux militants des pays touchés.

Le groupe ukrainien, Center for Civil Liberties, s’est “engagé dans des efforts pour identifier et documenter les crimes de guerre russes contre la population civile ukrainienne” depuis le lancement de l’invasion en février, a indiqué le comité.

« En collaboration avec des partenaires internationaux, le centre joue un rôle de pionnier en vue de tenir les coupables responsables de leurs crimes.

Le chef du Centre pour les libertés civiles a déclaré que le groupe était “fier” de remporter le prix, le qualifiant de “reconnaissance du travail de nombreux militants des droits de l’homme en Ukraine et pas seulement en Ukraine”.

Oleksandra Matviichuk, la responsable de l’organisation, a déclaré sur Facebook qu’elle était “heureuse” que le Centre ait reçu le prix “avec nos amis et partenaires”.

Elle a également appelé à la création d’un tribunal international chargé de poursuivre le président russe Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour crimes de guerre.

Matviichuk a également déclaré que la Russie devrait être “expulsée” du Conseil de sécurité de l’ONU pour ce qu’elle a appelé des “violations systémiques de la Charte des Nations Unies”.

Memorial a été fondé en 1987 et, après la chute de l’Union soviétique, est devenu l’un des plus importants organismes de surveillance des droits de l’homme en Russie. Il a travaillé pour exposer les abus et les atrocités de l’ère stalinienne.

Le groupe a été fermé par les tribunaux russes l’année dernière, portant un coup dur au paysage des droits civiques du pays.

Bialiatski, quant à lui, a documenté les violations des droits humains en Biélorussie depuis les années 1980. Il a fondé l’organisation Viasna, ou Printemps, en 1996 après un référendum qui a consolidé les pouvoirs autoritaires du président et proche allié russe, Loukachenko.

Le militant a été arrêté en 2020 au milieu de manifestations généralisées contre le régime de Loukachenko. « Il est toujours détenu sans jugement. Malgré d’énormes difficultés personnelles, M. Bialiatski n’a pas cédé d’un pouce dans son combat pour les droits de l’homme et la démocratie en Biélorussie », a déclaré la commission.

La politicienne de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya a félicité Bialiatski. “Le prix est une reconnaissance importante pour tous les Biélorusses qui luttent pour la liberté et la démocratie”, a-t-elle écrit dans un tweet. “Tous les prisonniers politiques doivent être libérés sans délai.”

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué le “courage exceptionnel des femmes et des hommes qui s’opposent à l’autocratie”.

Et le président français Emmanuel Macron a tweeté que le comité Nobel avait honoré “les défenseurs indéfectibles des droits de l’homme en Europe”.

“Artisans de paix, ils savent qu’ils peuvent compter sur le soutien de la France”, a ajouté Macron.

Il avait été largement anticipé que les décideurs du prix Nobel concentreraient leur attention sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, compte tenu de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité à travers le monde.

Mais les personnes impliquées dans les principales campagnes militaires, telles que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont été considérées comme de longs plans étant donné que les négociations de paix dirigées par le gouvernement semblent offrir de minces espoirs d’une résolution du conflit dans un proche avenir.

“Le comité donne un message sur l’importance des libertés politiques, des libertés civiles et d’une société civile active comme faisant partie de ce qui fait une société pacifique”, a déclaré à CNN Dan Smith, directeur de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. “Je pense que c’est un message très important.”

«Ce prix a beaucoup de couches dessus; il couvre beaucoup de terrain et transmet plus d’un message », a-t-il ajouté. “(C’est) un prix sur la citoyenneté, et quel est le meilleur type de citoyenneté si nous souhaitons être citoyens de pays pacifiques dans un monde pacifique.”

“Cette année, nous étions dans une situation avec une guerre en Europe, ce qui était très inhabituel, mais aussi face à une guerre qui a un effet global sur les gens du monde entier”, a déclaré aux journalistes Berit Reiss-Andersen, présidente de la commission. .

Reiss-Andersen a déclaré que le prix n’était pas destiné à envoyer un message à Poutine ou à toute autre personne. Mais elle a ajouté qu’il représente “un gouvernement autoritaire qui réprime les militants des droits de l’homme”.

Les trois gagnants se partageront le prix en argent de 10 000 000 couronnes suédoises (900 000 $). Les prix Nobel seront officiellement décernés aux lauréats lors d’une cérémonie le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.