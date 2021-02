Alertes urgentes alors que la maladie mangeuse de chair se propage rapidement autour de Melbourne

Une alerte sanitaire urgente a été lancée après la découverte d’une infection cutanée mangeuse de chair à Melbourne pour la première fois.

«Plusieurs cas d’ulcère de Buruli sont survenus dans les régions d’Essendon, de Moonee Ponds et de Brunswick West dans le centre de Melbourne», a déclaré le professeur Brett Sutton, directeur de la santé de Victoria.

«Le risque de contracter l’ulcère de Buruli dans ces zones est considéré comme faible. Cependant, il s’agit de la première zone non côtière de Victoria à être reconnue comme une zone à risque potentiel ».

De nombreux cas d’ulcère de Buruli, couramment trouvés dans les eaux stagnantes, ont été identifiés à Essendon, les étangs de Moonee et Brunswick West. L’ulcère de Buruli est une infection cutanée causée par la bactérie Mycobacterium ulcerans, sur la photo, une lésion sévère de Mycobacterium ulcerans sur le genou

Le directeur de la santé de Victoria, Brett Sutton (photo), a déclaré que les nouveaux cas signifiaient que l’intérieur du nord de Melbourne était désormais une zone d’intérêt

QU’EST-CE QUE L’ULCÈRE DE BURULI? – L’ulcère de Buruli est une infection cutanée provoquée par la bactérie Mycobacterium ulcerans (M. ulcerans) se présentant généralement sous la forme d’un nodule ou d’une papule indolore à développement lent qui peut initialement être confondu avec une piqûre d’insecte – La lésion peut survenir n’importe où sur le corps, mais elle est plus fréquente sur les zones exposées des membres – En un ou deux mois, la lésion peut s’ulcérer, formant un ulcère caractéristique aux bords dénudés. La présentation peut également inclure des nodules douloureux, et les cas impliquant un œdème et une cellulite peuvent se présenter avec une douleur intense et de la fièvre – Au fil du temps, la lésion peut évoluer pour devenir un ulcère cutané destructeur appelé ulcère de Buruli ou ulcère de Bairnsdale Source: Avis de santé du ministère de la Santé et des Services sociaux de Victoria

Tous les cas identifiés s’étaient rendus dans des zones connues à risque d’ulcère de Buruli, notamment la péninsule de Mornington à Melbourne, la péninsule de Bellarine, la banlieue sud-est de la baie et East Gippsland.

Mais le professeur Sutton a déclaré que l’analyse génétique des bactéries de chaque personne «suggère une source commune d’infection dans la région».

«La source potentielle de M. ulcerans dans le nord intérieur de Melbourne n’a pas été établie, bien que les bactéries aient été isolées des fèces d’un opossum local», a-t-il déclaré.

«La maladie n’est pas transmissible d’une personne à l’autre et il n’y a aucune preuve de transmission des opossums directement aux humains.

L’ulcère se trouve couramment en Afrique occidentale ou centrale et est généralement associé à de l’eau stagnante.

Cela peut avoir des effets dévastateurs sur les personnes atteintes, y compris une invalidité de longue durée et une déformation.

Les preuves ont de plus en plus lié les moustiques à la transmission de la maladie et il peut s’écouler entre quatre semaines et neuf mois après l’exposition pour qu’une personne présente des symptômes, qui peuvent commencer par une zone rouge surélevée.

Les cas d’ulcère de Buruli doivent être signalés au ministère de la Santé et des Services sociaux de Victoria dans les cinq jours suivant le diagnostic. Les notifications d’ulcère de Buruli à Victoria sont les plus élevées chez les personnes âgées de 60 ans et plus, mais les personnes de tout âge peuvent être infectées.