Alertes météo extrêmes en Allemagne, Pologne, Autriche – DW – 13/09/2024

De grandes parties de l’Europe centrale se préparent à d’éventuelles inondations ce week-end, avec de fortes pluies attendues dans certaines régions de Pologne, d’Allemagne, de République tchèque, de Slovaquie et d’Autriche.

Selon les stations météorologiques locales, jusqu’à 400 mm de pluie devraient tomber sur les hautes terres à la frontière polono-tchèque d’ici 72 heures, avec des conséquences pour les régions environnantes et les villes voisines.

En Pologne, les autorités ont émis leur alerte maximale dans les voïvodies (régions) du sud de la Pologne, la Basse-Silésie, Opole et la Silésie, tandis que le maire de la ville de Wroclaw a convoqué un comité de crise. En 1997, un tiers de la ville de Wroclaw avait été inondé lorsque l’Oder était sorti de son lit.

« Il existe un risque réaliste d’inondations locales de vendredi à dimanche », a déclaré le service météorologique polonais.

La République tchèque s’attend à ses plus fortes pluies depuis plus de 20 ans

En République tchèque voisine, les météorologues ont prévenu de fortes pluies et de vents atteignant jusqu’à 100 kilomètres par heure dans la région orientale de la Moravie, où les villes ont installé des barrières anti-inondations et préparé des sacs de sable pour lutter contre les éléments.

Les services d’urgence ont installé des barrières mobiles contre les inondations le long de la rivière Luznice à Bechyne, en République tchèque Image : Vaclav Pancer/CTK/picture alliance

Le ministre tchèque de l’Environnement, Petr Hladik, a comparé la situation à « celles que nous avons connues en 1997 et 2002 », lorsque des inondations ont causé la perte de dizaines de vies humaines et des milliards d’euros de dégâts.

Comme en 2002, les conditions météorologiques en République tchèque pourraient avoir des répercussions au-delà de la frontière allemande, et notamment dans la ville de Dresde, à l’est du pays, où les autorités doivent encore faire face aux dégâts causés par l’effondrement d’un pont sur l’Elbe.

Les autorités tchèques ont déjà prévenu qu’elles ne pourraient pas restreindre ou réduire le niveau d’eau de l’Elbe, qui coule de la République tchèque vers la Saxe.

L’Allemagne, l’Autriche et la Slovaquie se préparent aux inondations

Aux frontières sud et est de la République tchèque, les autorités autrichiennes et slovaques ont annulé des événements et se préparent également à déployer du personnel militaire pour soutenir les services d’urgence.

Les premières chutes de neige fraîche de l’année sont tombées en Bavière, mais de fortes pluies pourraient provoquer des inondations ailleurs en Europe centrale. Photo : Angelika Warmuth/REUTERS

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré mercredi que jusqu’à 1 000 soldats étaient en alerte alors que la chaîne de télévision publique ORF prévoyait que les précipitations pourraient faire monter le niveau du Danube à son plus haut niveau depuis cinq ou même dix ans.

Le chef des pompiers slovaques, Adrian Mifkovic, a déclaré que des barrages mobiles mesurant cinq à six kilomètres étaient prêts à être déployés, tandis que l’armée slovaque et les pompiers volontaires étaient également en alerte.

Pendant ce temps, dans le sud de l’Allemagne, entre 60 et 100 mm de pluie sont attendus dans certaines régions alpines bavaroises, où le service météorologique allemand (DWD) prévoit également les premières fortes chutes de neige de l’année, avec jusqu’à 50 centimètres de neige fraîche dans les régions au-dessus de 1 500 mètres.

mf/kb (dpa, AFP)